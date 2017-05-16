استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري وزير الزراعة البرازيلي والوفد المرافق له بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وتم خلال اجتماع الوزير الجبري مع الوفد البرازيلي الذي ضم بالإضافة الى وزير الزراعة عددا من رجال الأعمال البرازيليين بحث كل ما يهم البلدين وسبل تطوير العلاقات والارتقاء بها.

وناقش الوفد البرازيلي مع الجبري سبل تطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين وتصدير الأغذية البرازيلية.

وتطرق الجبري الى الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للزراعة والبلدية والمسؤولية التي تقع على عاتقهما من خلال إشرافهم على سلامة الأغذية المستوردة، مؤكدا تسهيل كل الصعوبات من اجل إنجاح التجربة البرازيلية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وتم الاتفاق في ختام المباحثات على العمل لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تحتوي على جميع النقاط التي تهم البلدين خصوصا ما يتعلق بالمنتجات المستوردة وطريقة ذبحها ومن أجل زيادة التعاون التجاري، حيث تعتبر البرازيل من الدول الكبرى المصدرة للمنتجات للعالم وتملك مصانع مزودة بأحدث التقنيات.

وأكد الوزير الجبري خلال اللقاء على أهمية تعزيز اطر التعاون في المجالين الزراعي والحيواني مع البرازيل.