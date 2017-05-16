أعلنت نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشؤون الثروة الحيوانية زهرة الوزان فتح باب استيراد الأبقار الحية والدواجن من البرازيل.

وقالت الوزان في تصريح لـ «كونا» أمس الاثنين عقب اجتماعها مع وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماجي ان الجانبين ناقشا الإجراءات التي ستتخذ من الطرفين في هذا المجال وتم الاطلاع على جميع الاشتراطات الصحية والفنية المتبعة هناك حرصا من الكويت على وصول المنتجات آمنة وسليمة وصحية.

وأضافت ان الجانب البرازيلي رحب بزيارة وفد من الكويت للبرازيل للوقوف على أحدث طرق التربية المتبعة في المزارع هناك، اضافة الى زيارة المختبرات البرازيلية التي يصل عددها الى نحو 600 والتي تستخدم احدث التقنيات في تحليل وتشخيص الأمراض.

وأوضحت انه تم خلال الاجتماع أيضا الاطلاع على الضمانات والإجراءات التي تمت في البرازيل بشأن فتح استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها من هناك.