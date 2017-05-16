نفذت الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة العمليات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة العاملة في مطار الكويت الدولي صباح أمس الاثنين تدريبا لمواجهة أفعال التدخل غير المشروع.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان صحافي إن التدريب يهدف لقياس مدى جهوزية وفاعلية خطة الطوارئ المعمول بها في مطار الكويت الدولي، موضحة أن التدريب تم بنجاح بالتعاون بين جميع الجهات كل فيما يخصه.

وأضافت أن هذا التدريب سيكون دوريا تحت إشراف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي م. عماد الجلوي والوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي.