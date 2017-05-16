أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة أمس الاثنين أنها ستنفذ عددا من المشروعات الطبية للنازحين العراقيين في اقليم كردستان العراق في اطار حملة «الكويت بجانبكم».

وقال مسؤول اللجنة الصحية بالجمعية د. محمد الشرهان في تصريح لـ «كونا»: إنه «ضمن المنحة المقدمة من الكويت للشعب العراقي وفي القطاع الصحي قمنا بتنفيذ عدد من المشروعات وعدد آخر سوف يرى النور منها تزويد المستشفيات بسيارات الاسعاف وعددها 60 سيارة اسعاف اضافة إلى ألف كرسي متحرك للمعاقين وإنشاء مركزين صحيين في مخيمات النازحين».

وأضاف انه «سيتم خلال الفترة القادمة عمليات تركيب اطراف صناعية للمصابين جراء العمليات العسكرية في الموصل وأطرافها.. في البداية يتم تركيب 40 طرفا صناعيا وتتبعها اعداد أخرى».

وأشار الى ان الكويت قامت بعلاج الجرحى والمصابين من خلال تأجير جناح في احد المستشفيات الخاصة باربيل حيث تم حتى الآن معالجة نحو 208 من الجرحى والمصابين من مدينة الموصل.

وأضاف الشرهان ان (الجمعية الكويتية للاغاثة) تعتزم إقامة العديد من المشروعات الاخرى بإشراف القنصلية العامة للكويت في اربيل.

وزار وفد الجمعية الذي يضم أمين سرها ورئيس لجنتها التنفيذية م. طارق العيسى ورئيس اللجنة الصحية د. محمد الشرهان إقليم كردستان العراق للاطلاع على المشروعات التي تم تنفيذها من قبل الجمعية اضافة الى مشروعاتها المستقبلية التي تهدف من خلالها الى تقديم المساعدات للنازحين العراقيين وكذلك متابعة المشروعات الاغاثية وتقييم الوضع والاحتياجات في ظل أزمة الموصل.

كما قام الوفد بزيارة العديد من وزارات حكومة إقليم كردستان العراق وتفقد مخيمات النازحين في أربيل.