قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود إن تخصيص يوم للمرأة الكويتية يأتي تأكيدا لنهج القيادة السياسية للاهتمام بشؤون المرأة في جميع المجالات، وإيمانا منها بدور المرأة والذي يعد مرتكزا من المرتكزات الرئيسية في تنمية المجتمع.

وأشاد الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي بإقرار مجلس الوزراء 16 مايو من كل عام «يوم المرأة الكويتية»، مبينا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة الحكيمة على أهمية المرأة ودورها البارز على كل الأصعدة، حيث أثبتت جدارتها عبر التاريخ في النهوض بالمجتمع حتى في أحلك الفترات التي مرت بها الكويت.

وأكد أهمية دور المرأة ومكانتها في المجتمعات وإسهامها بقوة في بناء ونهضة وتقدم المجتمع والفرد والذي لا يمكن تغييبه أو إنكاره أو تهمشيه، مشيرا إلى أهمية هذا القرار الذي يأتي تكريما للإنجازات التي حققتها المرأة الكويتية مع توفير البيئة المناسبة لدفعها لمزيد من الإنجازات.