يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في المؤتمر العاشر للمنظمة الأوروبية لهيئات الرقابة العليا «اليوروساي» بصفته النائب الأول للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 مايو الجاري في تركيا.

ويضم وفد الديوان بجانب الصرعاوي كلا من كبير مهندسين بإدارة الدعم الفني جاسم الخليفي، واختصاصي علاقات دولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية حصة الأنبعي، ومدقق مساعد في إدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية أجوان البحر.

وقالت عضو الوفد المشارك أجوان البحر ان الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المهني بين أعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية، وتشجيع تبادل المعلومات والوثائق، كما تهدف إلى النهوض بدراسة مراجعة القطاع العام والعمل على تنسيق المصطلحات في مجال التدقيق.

وأضافت ان المؤتمر يتضمن اجتماع مديري اليوروساي السادس والأربعين والجلسة الأولى العامة لاجتماع اليوروساي العاشر، ويتطرق المؤتمر إلى جلستين أساسيتين الأولى حول «كيف يمكن لأجهزة الرقابة العليا الاستجابة بشكل مناسب للمسائل التي تطرأ»، والثانية حول «نجاح ودور الأجهزة العليا للرقابة في ضمان التنمية المستديمة من ناحية أهداف هذه التنمية».

وذكرت البحر ان الجلسة الأولى تنقسم إلى ورش عمل تتناول إصدار نتائج التدقيق فيما يتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء فرق تحليلية فيما يتعلق بالأجهزة العليا للرقابة، أما الجلسة الثانية تناقش الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة فيما يتعلق بتدقيق الأموال المخصصة للكوارث، وأساليب الأجهزة العليا للرقابة في التحديات التي تواجه تنفيذ المعايير الدولية.

وسيلتقي الصرعاوي خلال المؤتمر بممثل المنظمة الأفريقية الناطقة بالإنجليزية لبحث أوجه تفعيل الاتفاقية الموقعة معهم، بالإضافة إلى رئيس المنظمة الأوروبية (اليوروساي) بشأن تحديد موعد ومكان انعقاد اللقاء العربي الأوروبي القادم.