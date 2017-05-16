برعاية وحضور وزير الكهرباء والماء ووزير النفط م. عصام المرزوق، تقيم جمعية المهندسين بمقرها في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء ورشة عمل اقليمية بعنوان «كفاءة الطاقة وتحديات المرحلة المقبلة».

ويشارك في الورشة كل من م. فيصل علي راشد مدير إدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بحكومة دبي، بول فرين من شركة شمال الزور الأولى، م. أشرف السيد نصير المدير الفني لمشروع ترشيد الطاقة في الغرف التجارية في جمهورية مصر العربية، د. ناصر الزمانان من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل ورئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية د. بدر الطويل.