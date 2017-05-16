في لمسة إنسانية وأخلاقية نبيلة كرمت إدارة الإعلام الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب الدراسات والتسويق الإعلامي بالإدارة خليفة الهاجري وذلك بمناسبة تقاعده بعد رحلة زاخرة بالعطاءات والإنجازات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الديني صلاح أبا الخيل أن المكرم كان نموذجا يحتذى في كل المجالات، وبأنه ترك إرثا كبيرا من الإنجازات ستظل رصيده في الدنيا والآخرة، لافتا إلى أنه لو لم تحمل حقيبته في الإعلام الديني سوى «مشروع نفائس» لكفاه حيث ظل المسؤول الفعلي عن هذا المشروع الرائد لسنوات طويلة.

وبين أبا الخيل أن تكريم الهاجري أقل ما يقدم له لاسيما وقد حظي المكرم بحب الجميع وتقديرهم، وذلك لما يتمتع به من خلق جميل جعله يسكن قلوب كل من عرفوه، مؤكدا في الوقت ذاته أن لحظات الوداع كانت مريرة وقاسية ولا سيما مع مثل هذا النموذج المحترم.

ولفت أبا الخيل إلى أن التكريم قد تم بحضور جميع موظفي الإدارة وبمشاركة الكاتب الصحافي والأديب الشاعر مسؤول الجانب الصحافي بالإدارة عبد الرشيد راشد والذي حرك مشاعر الحاضرين وهز قلوبهم بكلماته التي كتبها في المكرم وكان من ضمن ما قال:

عجز اللسان عن البيان

يا ملتقى البر والإحسان

ومدينة الأدب الرفيع

وقلعة الصبر والإيمان

فاغفر لمثلي عجزه

فمقامك أكبر من التبيان

يا أيها الصبح المسافر

في عيون القلب والوجدان

سيظل طيفك دوما بيننا

نبض الحياة وأعذب الألحان

أنا في مقامك لا أجد

غير الدعاء عند كل أذان

وأن يتم الإله عليك عطاءه

بعافية ومغفرة وطيب جنان