بحث وفد قضائي برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز المستشار خالد سالم مع مسؤولين قضائيين أتراك التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال المستشار سالم في تصريح لـ «كونا» ان الوفد التقى رئيس أكاديمية العدل التركية يلماز أكجيل ونائبه مصطفى آرتوج ونائب رئيس محكمة التمييز عبدالخالق يلديز والأمين العام للمحكمة يشار شيمشيك.

وأضاف ان الوفد اطلع على عرض شامل لمراحل تأسيس محكمة التمييز وتطورها وكيفية العمل فيها، وايضا تم عرض مشروع إنشاء المبنى الجديد للمحكمة.

ولفت إلى ان النظام القضائي في تركيا يختلف عن نظيره في الكويت خاصة في عمل محكمة التمييز، معتبرا ان العمل في الكويت يعد أكثر وضوحا من تركيا.

وأكد أهمية الاطلاع على التجارب القضائية خاصة في الدول الإسلامية للاستفادة من بعضها، مشيرا الى ان الزيارة تأتي ردا على زيارة وفد من محكمة التمييز التركية الى الكويت في مارس الماضي.

وأوضح المستشار سالم ان الكويت ترتبط باتفاقية قضائية مع الجانب التركي وهذه الزيارة تأتي أيضا ضمن تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وليس لبحث مواضيع محددة، نافيا ان تكون الزيارة بغرض بحث موضوع الإجراءات القانونية لشراء الكويتيين للعقار في تركيا.