قال مدير مكتب الشؤون الفنية في قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سالم العنزي: ان المكتب واصل عقد المجلس الخامس والعشرين لقراءة وسماع وشرح الصحاح والسنن والمسانيد لليوم الثالث على التوالي، والذي خصص هذه المرة لقراءة وسماع وشرح الجزء الرابع من كتاب صحيح مسلم بالإسناد المتصل إلى مؤلفه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، رحمه الله تعالى، على العلامة المسند الشيخ إبراهيم بن يوسف الشيخ سيدي من موريتانيا، ود.عثمان الخميس من الكويت.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أن الحضور استمعوا لقراءة وسماع الأحاديث بداية من الحديث رقم: (1842) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وحتى الحديث رقم (1967) من باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، مع الشرح والتعليق والإيضاح لما أشكل من المعاني والألفاظ. وقد أدار الجلسة د. محمدي النورستاني.

وأوضح المدير العام للمشروع أن المكتب حريص على توفير الخدمات الفنية والإدارية والمادية كافة، وذلك لتهيئة الجو المناسب لسماع ودراسة وتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف العنزي أن المجلس يقام في القاعة الكبرى بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بقطاع المساجد بمنطقة الرقعي من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء ويستمر بشكل يومي حتى الخميس المقبل، وسيتم منح الحضور الشهادات مع نهاية المجلس.