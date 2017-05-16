أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن فعالية اليوم الخيري (روح العطاء) تسهم في تعزيز القيم وتحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل معا.

وقال المدير العام للهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح للصحافيين على هامش الحملة التي أقامتها الهيئة في مركز إيواء العمالة الوافدة إن هذه الفعالية من ضمن فعاليات الحملة الاعلامية التوعوية (تعزيز) التي تنفذها الهيئة بغية تكريس روح العمل الإنساني الذي يليق بسمعة الكويت.

واضاف أن هذه الفعالية تهدف أيضا إلى ادخال السرور على العاملات المتواجدات في المركز من خلال الأنشطة الترفيهية وتوزيع الهدايا انطلاقا من كون الكويت مركزا للعمل الإنساني.

من جانبها، قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الفعالية إن المعرض المصاحب للفعالية اشتمل على عدد من المنتجات التي تحتاجها النزيلات.

واضافت المزيد أن هذه المنتجات عرضت بشكل يشبه طريقة العرض في الاسواق المركزية بحيث تقوم النزيلات باختيار ما يناسبهن من تلك المنتجات من دون مقابل موضحة أن المنتجات تتضمن الملابس وأدوات تجميل وغيرها من الاحتياجات.

وذكرت أن عددا من الجمعيات الخيرية والمراكز التطوعية قامت بالتعاون مع الهيئة والتبرع بما تستطيع للمساهمة في هذا العمل الانساني ومنها مركز الشباب التطوعي ومجموعة (سند) الانسانية وجمعية النجاة الخيرية (مشروع عتق) وشركة فوتون ميديا ومركز العمل الانساني للدعم القانوني.