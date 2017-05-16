ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه بعد الانتهاء من فعاليات حملة التدخين وأضراره والتي استمرت على مدار الشهر الماضي داخل جميع مواقع جامعة الكويت، وانطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر تلوث البيئة وتأثيراته السلبية قامت إدارة الأمن والسلامة بحملة توعوية للمحافظة على البيئة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، حيث تم تنظيم محاضرة متخصصة عن المحافظة على البيئة تحت عنوان «قانون البيئة وأهمية الحفاظ عليها» والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017 بموقع الجامعة بالشويخ، وقد تناولت المحاضرة التعريف بمدى أهمية المحافظة على البيئة وتطرقت إلى التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل معها داخل الكويت وقامت بإلقاء المحاضرة شريفة السالم «اخصائي أول احياء بالهيئة العامة للبيئة».

وأشار الياقوت إلى أنه قد تم الإعداد والتنسيق بين إدارة الأمن والسلامة والهيئة العامة للبيئة لعمل حملة توعوية شاملة لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة الكويت تتناول أهمية الحفاظ على البيئة والتعريف بأسباب ومظاهر تلوث البيئة والأضرار الناجمة عن التلوث، وذلك خلال الفترة من شهر سبتمبر الى أكتوبر 2017 مع بداية الفصل الدراسي الأول في مواقع الجامعة (الخالدية - الشويخ - كيفان) وتنتقل بعدها فعاليات الحملة لباقي مواقع الجامعة المختلفة، سائلا الله التوفيق وأن يعود هذا العمل بالنفع على أبنائنا الطلاب والطالبات وجميع مرتادي الجامعة. مشيرا الى أن الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد وجديد لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.