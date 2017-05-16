رئيس الوزراء: التصدي للتحديات الأمنية على رأس أولويات الحكومة

تعبير صاحب السمو بشأن موجة الربيع العربي حقيقي وصحيح

الجيش الكويتي يحمل عقيدة قتالية دفاعية وفقاً للدستور ويخوض تدريبات مع قوات دول عربية وغربية

نسعى خلال تلك الفترة لعمل حوافز للجنود والضباط

كنا قريبين من أعمامنا الكبار نسمع منهم الأشياء المهمة والكبيرة

توليت وزارة الشؤون كأول حقيبة وزارية ولم أمكث بها طويلاً

خلال الغزو كنت أتنقل من بيت لبيت متخفياً وطلبت من السفارة البحرينية هوية لأتجول بها

تعلمت ألا أتكلم كثيراً لأن التأويلات ستكون كثيرة

ما يتعلق بأمور الحكومة فكل وزير عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختصاصه أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس حرصه على الديموقراطية والدستور اللذين وضع أساسهما سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.

وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حوار مع برنامج «أصحاب السلطة» الذي بثه تلفزيون المجلس ان فترة إعداد الدستور في عهد المغفور له سمو الشيخ عبدالله السالم كانت تمثل مفخرة حينها وتدل على بعد نظره إذ «ان الديموقراطية كانت في غاية الأهمية بالنسبة له».

وذكر ان نشأته في قصر سمو الشيخ عبدالله السالم وتلقيه التوجيهات منه انعكست على حياته الشخصية وشعوره بالمسؤولية.

مرحلة الشباب

وأوضح ان مرحلة الشباب خلال تلك الفترة كانت تختلف كليا عن الآن بالقول: «كنا قريبين من أعمامنا الكبار نسمع منهم الأشياء المهمة والكبيرة وعينهم علينا يراقبوننا ويوجهوننا».

وذكر سموه ان أول وظيفة شغلها كانت في الديوان الأميري عام 1968 في قسم الشؤون المالية والإدارية، مشيرا إلى تعلمه الكثير من خالد الأحمد الذي كان رئيسه في العمل آنذاك.

وأضاف ان «الطموح بدأ ينمو تدريجيا لتولي منصب متقدم وتفاجأت باستدعائي لأكون محافظا» لاسيما ان صلاحيات المحافظين كانت كبيرة في تلك الفترة، مضيفا: «كنا مرتبطين بوزارة الداخلية ويستمع لنا مباشرة».

واستطرد سموه قائلا: «كان لنا خط اجتماعي مع مناطقنا ونستشعر ما يريدون منا وعلاقتنا بالمختارين وطيدة يطلبون منا أشياء كثيرة وجزاه الله كل خير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، كان أيضا محافظا خلال تلك المرحلة ولحسن حظي كنت خلفه بمحافظة حولي».

وأضاف في هذا الصدد: ان محافظة حولي كانت بها كثافة سكانية كبيرة وتضم مناطق كثيرة وتواجدت بها الجالية الفلسطينية حتى بلغت أكثر من 400 ألف وكان مركز منظمة التحرير الفلسطينية موجودا هناك ويطلبون تأمين وتنظيم مؤتمراتهم بأنفسهم «ولكن كنت أؤمن لهم الفعاليات بعناصر أمنية».

وذكر سمو رئيس الوزراء توليت فيما بعد وزارة الشؤون كأول حقيبة وزارية ولم أمكث بها طويلا «وكنت أسمع بالفوضى والتسيب وما إلى ذلك واجتمعت بوكلاء الوزارة وقلت لهم أنتم أفضل من يعرف مواقع الفساد في هذه الوزارة وانا اثق فيكم وأتمنى أن تساعدوني في هذه المسؤولية ووفقت في هذه المسألة».

وأوضح سموه أنه حصل تدوير فيما بعد وانتقل إلى وزارة الإعلام وتلقى الدعم والمساعدة في تلك الفترة من عبدالعزيز جعفر وحمد الرومي بالقول: «هذه الشخصيات كانت مميزة وعملنا معا كفريق واحد».

وحول ظروف الغزو العراقي، قال سمو الشيخ جابر المبارك: ان «بيتي كان بالأحمدي وهاتفني الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان وأعلمني باجتماع المجلس ثم اتصل بي مرة ثانية وأعلمني بضرورة إذاعة البيان فقلت له ان الإذاعة مغلقة وليس هناك أحد».

وأضاف: «اتصلت بهم وذهبت للرئاسة ووجدت جنودا عراقيين أنزلوني من السيارة وأعلمتهم بأنني وزير الإعلام فأنزلوني وكان كل ضابط كويتي يأتي يمسكونه وأجلسونا جميعا على الرصيف وخلال هذه الفترة بدأ اطلاق للنار فجأة فذهب الجنود العراقيون».

وأوضح سموه ان العراقيين كانوا يضعون نقاط تفتيش بالطرق «وكنت اتنقل من بيت لبيت متخفيا وأرسلت للسفارة البحرينية أطلب منهم هوية بحرينية وأعطيتهم صورا ووفروا لي هوية وتجولت بتلك الهوية».

وأضاف انه «عندما بدأت الإذاعة بالمنطقة الشرقية تشتغل خرجت وكانت العملية سهلة وكانوا يغلقون الطريق بقوات فقلت لهم عندي غنم وكانت معي أسرتي».

وبشأن قلة الظهور الإعلامي لسموه، قال الشيخ جابر المبارك: «أنا بطبيعتي أحبذ الاختصار في الكلام فالإعلام سيف ذو حدين ولا ننسى أنني كنت بوزارة الدفاع وأيضا الداخلية وتعلمت ألا أتكلم كثيرا لأن التأويلات ستكون كثيرة».

وأضاف سموه: «إنما ما يتعلق بأمور الحكومة فكل وزير عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختصاصه أما اختصاصات السياسة العامة وما يخص مجلس الوزراء فهناك بيان ينشر بعد الجلسة يوضح مختلف هذه الأمور».

كما شدد سموه على ان التصدي للتحديات الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، موضحا ان استتباب الأمن يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك خلال الحوار: ان «التحدي الأمني هو الأساس فإذا استتب الأمن تحقق الاستقرار»، مؤكدا ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي «يتطلب حماية امنية».

وذكر ان الجيش الكويتي يحمل عقيدة قتالية دفاعية وفقا للدستور ويخوض تدريبات مع قوات دول عربية وغربية تتمتع بالخبرة والمعرفة، مشيرا إلى القوات الكويتية المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة «وهي قوات دفاعية عن الكويت ودول الخليج».

وأضاف ان القوات المسلحة تشهد حاليا تقدما كبيرا اذ «استكملنا القوات البرية وهي قوات ضاربة»، موضحا سموه انه خلال توليه حقيبة وزارة الدفاع تم «دعم قدرات الوزارة بميزانية تعزيز تقدر بنحو عشرة مليارات أثناء فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع».

وحول إيقاف التجنيد الإلزامي ابان توليه وزارة الدفاع، قال سموه ان «الجيش لم يكن مستعدا له ولم يكن الأمر مخططا لذلك طلبت إلغاءه وإعادة دراسته» مؤكدا ان حاجة الجيش لكثافة عددية «لكن ليس بهذه الطريقة إذ كيف سأتعامل مع دكتور جامعة أو طيار».

وأشار إلى سعيه الحثيث خلال تلك الفترة لعمل حوافز للجنود والضباط لاسيما أن القوات المسلحة مهنة طاردة لأنها متعبة وإذا أخطأ أي فرد يتعرض لمحاكمة عسكرية.

وبشأن التطورات في الوطن العربي، قال سمو الشيخ جابر المبارك ان تعبير صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن موجة الربيع العربي حقيقي وصحيح والموجة بالفعل «وهم إذ أصبح عالمنا العربي فوضى تأثرت بها الشعوب».

وأعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن ثقته بالشباب الكويتي الذي حقق إنجازات في جميع المجالات، وقال سموه: ان «ثقتي بالمواطن الكويتي كبيرة وشبابنا يحققون إنجازات في الرياضة والعلوم والاكتشافات العلمية».

وأضاف: «انني متفائل أيضا بصندوق المشاريع الصغيرة الذي ستتم إعادة النظر فيه ولا بد من دعم أفكار الشباب ودعم اهتماماتهم لتحقيق تنمية البلد»، موضحا ان القطاع الخاص ينافس القطاع العام في دعم الاقتصاد. وأكد حرصه على متابعة آراء الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينا انه يجب على أي شخصية عامة تتقلد منصبا مسؤولا تحمل الآراء والانتقادات بصدر رحب.

وذكر سمو الشيخ جابر المبارك ان كونه شخصية عامة يجب عليه تحمل جميع الآراء والانتقادات الموجهة إليه بالقول: «رحم الله من أهدى لي عيوبي».