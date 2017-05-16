اعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، اليوم عن دعم وتأييد البلاد الكامل للموقف المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين "أوبك" والدول من خارج "أوبك" إلى شهر مارس 2018.

وقال الوزير في بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، أن ذلك يأتي عقب صدور بيان (سعودي - روسي) مشترك يوم امس تم الإعلان من خلاله عن تأييد البلدين تمديد اتفاق فيينا التاريخي لمدة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس 2018.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين من خلال إعادة مستوي المخزون النفطي العالمي إلى معدل الخمس سنوات الماضية.

وأفاد أن البيان السعودي الروسي ذكر ان هناك ارتياحا من الطرفين حول متانة الطلب العالمي بالإضافة إلى نسبة الالتزام العالية لأغلب الدول المشاركة في الاتفاق، مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية بدأت تظهر من خلال بيانات شهري ابريل ومايو تبين أن هناك انخفاضا ملحوظا في المخزون النفطي العالمي.

وأوضح انه وعلى وقع هذا الخبر سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الأولى بعد افتتاح التداول يوم امس في بورصة النفط في لندن حيث كسر نفط خام برنت حاجز 52 دولار للبرميل لأول مرة منذ تقريبا منتصف الشهر الماضي.