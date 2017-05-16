قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم "احتلالها" أراض سودانية، واتهم الإعلام المصري بالإساءة إلى السودان رغم "القوة التاريخية" للعلاقات المصرية السودانية.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "الجزيرة"، قال البشير إن بلاده لم تقم بأي إساءة إلى مصر رغم "احتلال" مصر جزءا من الأراضي السودانية، في إشارة إلى منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبرها القاهرة أرضا مصرية.

وأضاف البشير أن الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان، وأن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا.

وتابع الرئيس السوداني :"مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في هذه العلاقات هو خصم للاثنين، وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة".

من جهة أخرى، نفى الرئيس السوداني ما يتردد عن إقامة قاعدة أمريكية على أرض السودان.