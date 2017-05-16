أوقفت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، 17 شركة مدرجة عن التداول لعدم تقديم بياناتها المالية المرحلية عن فترة الربع الأول من العام 2017 خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المحددة لذلك.

وقالت البورصة على موقعها الالكتروني إن الشركات الموقوفة هي البنك التجاري الكويتي وبيت الاستثمار الخليجي والمدار للتمويل والاستثمار والكويتية البحرينية للصيرفة الدولية.

وأضافت أن الايقاف شمل أيضا شركات وربة للتأمين وسنام العقارية والدار الوطنية للعقارات والصفاة العالمية القابضة والكوت للمشاريع الصناعية والمعدات القابضة والوطنية الاستهلاكية القابضة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء شمل كذلك ايقاف كل من الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس والوطنية للتنظيف والخليجية للاستثمار البترولي والوطنية للميادين ومشرف للتجارة والمقاولات وسند القابضة.