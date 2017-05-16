تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت تحت شعار " صحتك أمانة " في إطار استعدادات بلدية الكويت لقرب حلول شهر رمضان نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين حملات متواصلة على منطقتي خيطان والحساوي بمحافظة الفروانية.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الحملة التفتيشية التي شنها فريق الباعة الجائلين على منطقة خيطان أسفرت عن مصادرة حمولة لوري من المواد الغذائية في حين أن الحملة التفتيشية التي شنها على قطعه 2 بمنطقة الحساوي أسفرت عن مصادرة حمولة 6 لوريات من المواد الغذائية والأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية التالفة .

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع بعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض إلى جانب عرضهم لبضائعهم في الساحات مما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية .

ولفتت العلاقات العامة إلى تواصل الحملات التفتيشية من قبل فريق الباعة المتجولين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام ودعت المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط المباشر (1844448) أوعبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي مشيرة إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.