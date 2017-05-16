دعت الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، كافة المسافرين والجمهور إلى التعاون مع السلطات العاملة بمطار الكويت الدولي وذلك بغية تقديم أفضل الخدمات لهم بمناسبة قرب بدء موسم السفر لصيف عام 2017 وشهر رمضان المبارك.

وأكدت (الطيران المدني) ضرورة تأكد المسافرين من صلاحية وثيقة السفر (الجواز أو البطاقة المدنية) والحصول على تأشيرة سفر للبلد المغادر إليها والحضور إلى المطار لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسفر قبل ثلاثة ساعات على الأقل من إقلاع الرحلة.

وشددت على ضرورة التقيد بأوزان وأحجام الأمتعة المسموح بها في المطار وعدم اصطحاب المواد الممنوعة والخطرة.

وذكرت بأنه سوف يتم إغلاق مداخل مواقف السيارات الواقعة على جسر المغادرين والإبقاء فقط على مداخل مواقف السيارات الواقعة في الدور الأرضي، مشيرة إلى انه بإمكان المسافرين والجمهور استخدام المواقف العلوية من خلال المداخل الرئيسية لمواقف السيارات.