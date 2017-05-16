نفى البيت الابيض صحة تقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بشأن تبادل الرئيس الامريكي دونالد ترامب معلومات عالية السرية مع روسيا.

واكد مستشار الامن القومي الأمريكي الفريق هربرت ريموند ماكماستر، في تصريحات للصحفيين مساء امس الاثنين، عدم صحة ما نشرته صحيفة (واشنطن بوست) نقلا عن مسؤولين امريكيين بأن "إفشاءات الرئيس ترامب كشفت عن مصدر مهم للمعلومات الاستخباراتية" المتعلقة بما يسمى تنظيم (داعش).

وذكرت الصحيفة ان الرئيس ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية اثناء لقائه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفير روسيا في واشنطن سيرغي كيسلياك في البيت الابيض الاسبوع الماضي.

وشدد ماكماستر الذي حضر اللقاء على ان "الرئيس الامريكي يولي أمن الشعب الامريكي اهتماما جادا بقدر يفوق اهتمامه بأمور أخرى" مؤكدا انه لم يتطرق في الحديث مع المسؤولين الروس عن مصادر او آليات استخباراتية بتاتا.

وأوضح ان الرئيس ترامب ولافروف بحثا اثناء لقائهما التهديدات المشتركة التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا بما فيها التهديدات التي تعترض الطيران المدني.