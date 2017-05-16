اكد مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي، توم بوسرت، أن الأجهزة الفيدرالية الأمريكية لم تتأثر بفيروس (الفدية الخبيثة) الإلكتروني الذي اجتاح العالم مؤخرا.

وقال بوسرت خلال مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين، إن الإدارة الأمريكية "تواصل على أعلى مستوياتها رصد الوضع عن كثب كما سخرت جميع إمكاناتها للتغلب على هذه المشكلة مع شركائها في القطاع الخاص وشركائها الدوليين".

وأشار إلى انه حتى صباح امس الأول الأحد "استهدف الفيروس 150 دولة وأصاب اكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر إلا أن المعدلات تباطأت خلال عطلة نهاية الأسبوع".

واكد في هذا المجال أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تواصل عمليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص كما تعمل على إصدار تقارير عن الوضع مرتين يوميا، مطمئنا أن معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة "اقل من أجزاء كثيرة من العالم".

وذكر بوسرت انه "رغم أن فيروس (الفدية الخبيثة) يبدو عملا إجراميا يهدف إلى جمع الأموال إلا انه لم يتم حتى الآن دفع سوى 70 ألف دولار ولا نعلم إذا ما تمت استعادة أي معلومات بعد دفع" هذه الأموال.

يذكر أن الفيروس يمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر الذي يصيبه ويطالب بدفع أموال لصانعه من أجل إمكانية الوصول للملفات مجددا.