أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي تشنها النوبة (ب) بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة على المخازن والمحلات والمطاعم بمناطق الشويخ والشرق والصالحية وذلك تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار " صحتك أمانة " والتي تهدف إلى جاهزية الأجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن شركات المواد الغذائية وأسواق الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم قبل وأثناء رمضان والتي أسفرت عن مصادرة وأتلاف 5 أطنان و 60 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى غلق مطعم بالصالحية ومخزن بالشويخ غلقا إداريا وتحرير 29 مخالفة .