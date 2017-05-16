• نسعى للحفاظ على ثبات واستقرار الأسعار ومحاربة الغلاء





أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ،تخفيض أسعار 70 سلعة تعاونية بنسبة 20 في المئة لمدة 30 يوماً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي في الاتحاد، وليد العازمي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إرسال تعاميم للجمعيات للالتزام بتلك الأسعار حرصا من الاتحاد على مصلحة المستهلكين والمساهمة في تخفيف أعبائهم بمناسبة الشهر الفضيل.

وأكد العازمي أن الاتحاد يعمل على توفير السلع البديلة بأسعار تنافسية، داعيا رؤساء مجالس إدارات الجمعيات إلى دعم السلع التعاونية في الأسواق والعمل على تشجيع المنتجات الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الاتحاد يسعى للحفاظ على ثبات واستقرار الأسعار في الجمعيات التعاونية والأسواق المجاورة إضافة إلى محاربة غلاء الأسعار المصطنع لبعض السلع الضرورية للمستهلك.

يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 مشكلا بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي في البلاد وقيادته والدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.