عبدالكريم أحمد

تصاعدت حدة الخلافات بين جمعية المحامين والنيابة العامة إثر رفض النائب العام استقبال وفد من الجمعية برئاسة رئيسها المحامي ناصر الكريوين، وذلك بعد قرار النيابة العامة أمس حجز المحامي مشعل الخنة على خلفية شكوى إساءة مقدمة من أحد أعضاء السلطة القضائية.

وفيما احتشد عدد من المحامين أمام القاعتين 15 و 16 حيث نظموا وقفة تضامنية مع زميلهم المحامي المحتجز مشعل الخنة، قررت محكمة الجنايات إرجاء جلساتها التي كان مقررا لها اليوم إلى الأسبوع المقبل بسبب هذه الوقفة التي حالت دون حضور المحامين للجلسات.

وقال المحامي الكريوين : نحن لسنا ندا للنيابة العامة ومتعاونون معها لكننا حضرنا لمقابلة النائب العام لكنه رفض لذا لا أحد يلومنا إذا لجأنا إلى القيادة السياسية بكتب وشكاوى رسمية.

وأضاف الكريوين: "سنذهب إلى مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وإذا كان نفس الرد لن نسكت وسيكون لنا موقف آخر، وسنوصل صوتنا والآن بدأت ثورة التشريعات".