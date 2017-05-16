قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الرئيسي من اقتراح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط هو تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات وتحقيق الاستقرار في السوق.

وقال نوفاك للصحفيين "لم نقل قط أن هدفنا هو السعر. هدفنا توازن السوق وتصريف الفائض (من المخزونات)."

كانت السعودية وروسيا اتفقتا أمس الاثنين على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس آذار 2018.

وذكر نوفاك أن الاقتراح الجديد يفترض استمرار التخفيضات المتفق عليها والبالغة نحو 1.8 مليون برميل يوميا مع تمديد الإطار الزمني لمدة تسعة أشهر. وقال إن إطالة أمد التخفيضات ضرورية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وتابع "نعتقد أن السوق لن تستطيع تحقيق التوازن بحلول نهاية العام".

وأبدى نوفاك أمله بانضمام ثلاث إلى خمس دول أخرى للاتفاق العالمي. وقالت مصادر لرويترز إن تركمانستان إحدى الدول التي قد تنضم للاتفاق.