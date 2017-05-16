قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت 45 فلسطينياً متخابراً مع إسرائيل، في سياق التحقيقات حول عملية اغتيال "مازن فقهاء" القائد في كتائب عز الدين القسّام، الذراع المسلّح لحركة "حماس".

وأضاف توفيق أبو نعيم، وكيل الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، بعنوان "فك شيفرة 45" عُقد بمدينة غزة، للحديث حول تفاصيل جريمة اغتيال "فقهاء":" عملية التحقيق في جريمة اغتيال فقهاء، أثمرت عن اعتقال 45 عميلاً، في ضربة لأجهزة إسرائيل الأمنية".

وأكد أبو نعيم أن التحقيقات "كشفت وقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال فقهاء، وتنفيذها، بواسطة 3 من المتخابرين معهم".مؤكدة اعتقال القاتل ومساعديه.