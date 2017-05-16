أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إتمامها جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك لاسيما المساجد باعتبارها مركز إشعاع إيماني وثقافي فضلا عن كونها دورا للعبادة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة، د. وليد الشعيب، في تصريح صحافي، أنه تم عمل صيانة لجميع المساجد وتجهيزها لجموع المصلين وتهيئتها لتحقيق الأهداف الإيمانية والعلمية والثقافية والاجتماعية طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأضاف الشعيب أن مشروع (المعتكفات الرمضانية) سيقام هذا العام في 35 مسجدا تم تحديدها بالمحافظات الست وفق ضوابط ومعايير متفق عليها لإحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بما يوفر الأجواء الإيمانية والأخوية بين المصلين.

وأوضح أنه تم اختيار 26 مسجدا واعتمادها كمراكز رمضانية تقام فيها جميع الأنشطة والمشاريع طوال الشهر الفضيل لتميزها من حيث الموقع وكثافة أعداد المصلين إذ يستعان فيها بقراء متميزين من داخل وخارج الكويت لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام وموزعة على محافظات الكويت الست.