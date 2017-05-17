أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع "N3" الدفعة السابعة من توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ 2012/2/7 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس والأحد 2017/5/18 2017/5/21 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 5 /22-توزيع بطاقات الاحتياط ،ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 5 /24 لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 5 / 22 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وذكرت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وفي ما يلي الأسماء:

0001 محمد زايد فلاح العتيبي

0002 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0003 بندر فالح ناصر حمد

0004 بدر بدر ناصر عيدان

0005 عبدالله محمد متعب المطيري

0006 عبدالله محمود مجيد الغريب

0007 حمود احمد سعود الحامد

0008 فهد مطر طليحان الشمري

0009 عثمان محمود مجيد الغريب

0010 مشارى خالد كاظم حمود

0011 طلال حسن محمد الفضلي

0012 امير مراد على مراد

0013 نايف نقا نافل العازمى

0014 ضارى غسان عبدالله الحملى

0015 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع

0016 ابراهيم فهد صلبى شتيوي

0017 فهد ناصر على العجمى

0018 فلاح حامد قريبان العازمى

0019 حمد زيد محمد الراشد

0020 فهد جاسم حمد الشطى

0021 حمد جاسم حمد الشطى

0022 يوسف مشل صنيتان المطيرى

0023 نايف موسى ابراهيم البلوشى

0024 عادل يعقوب يوسف حسن

0025 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0026 عيد فهد عيد الرشيدى

0027 محمد فلاح غانم الخالدى

0028 سلطان نايف حميد الشمري

0029 مساعد مفلح رباح المطيرى

0030 فهد عماد يعقوب الربيعان

0031 فيصل خليفه عبد الله الماجد

0032 علي احمد على الحداد

0033 يوسف ناصر عباس احمد

0034 مشارى بدر مبارك شعيبى

0035 بدر ناصر على القطان

0036 مهند طلال مجيم الشلال

0037 محمد جاسم محمد الشمري

0038 كمال الدين عباس عبد الله معرفى

0039 عبدالله يوسف محمد احمد عبدالله

0040 حمود مهزع محمد هادى

0041 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد

0042 يوسف عويض عايض المطيرى

0043 عبد العزيز محمد جاسم الخزعل

0044 مشارى عبد الغنى خالد الغنيم

0045 حمد عماد يعقوب الربيعان

0046 فهد عواد ابراهيم الرشيدى

0047 براك عبد المحسن حمد المراغى

0048 عبد الله جاسم عبد الله بوهندى

0049 هانى محمود حسين مسيب محمد

0050 ناصر محمد سليمان الغانم

0051 جابر محمد فهد الظفيري

0052 عبدالوهاب سمير عيسى المهنا

0053 عبيد محمد عبيد العجمى

0054 عبد الله مانع مهدى العتيبى

0055 يوسف فرج سعد الماجدي

0056 سعود طلال بندر الخطاف

0057 على صالح على الخميس

0058 ناصر محمد ناصر محمد

0059 مناحى سعيد فجحان الهرشانى

0060 مشعل سطم عبيد الشمرى

0061 فهد حمد ختام حربى

0062 يوسف عبد الله محمد الزيد

0063 عامر محارب عواض صالح

0064 سيد مضر سيد عدنان سيد عبدالرزاق سيد الرزوقي

0065 فيصل متعب عوض الرشيدي

0066 ابراهيم جاسم ابراهيم الخلف

0067 مشاري محمد كامل العنزى

0068 فهد محمد يوسف الشيبه

0069 فهد نجا مفلح الرشيدى

0070 خالد مبارك جاسم الصليبى

0071 عبد الله وحيد عبد الله سراج

0072 عبد الله سعود فهد الرشيدى

0073 عبد العزيز محمد ابراهيم العصفور

0074 احمد عباس على دشتى

0075 مهدى محمد غلوم بارون

0076 فيصل عبد الله صالح الحوطي

0077 جراح جمال حمدان العازمي

0078 بندر سيف ظاهر العازمى

0079 محسن سلطان محسن المطيرى

0080 عبد الرحمن محمد فالح المطوطح

0081 مهدى محمد مهدى الموسوى

0082 على ناصر عبد الحى الخضر

0083 طلال سلامه مطيران العنزي

0084 عبد اللطيف سعد سعود الماجدي

0085 طلال هادى خزيم الفضلى

0086 جعفر عادل سليمان الحواج

0087 احمد خليفه طالب بهبهانى

0088 عبد الله ناصر مريخان شلاش

0089 جابر فرحان دوجان عجاج البذالي

0090 عبد العزيز رجا كميخ سلطان الديحانى

0091 حمود محمد عبدالله العنزى

0092 بدر احمد عبد الله العنزى

0093 بدر عبد الرضا عبد الرسول الاربش

0094 احمد خالد عبد العزيز الشلفان

0095 عبدالله حمد عبدالله الحوشان

0096 أحمد كامل سليمان الحداد

0097 يوسف عبد العزيز خليفه المجادى

0098 عماد عبدالله عبدالرحمن السليطين

0099 علي عيسى محمود اسماعيل

0100 عبد الله منيف سعيد المطيرى

0101 عبدالله مطلق عساف

0102 حمد رياض حمد الرغيب

0103 مشارى مناور نزال العنزى

0104 عبد العزيز حفر حطاب السليماني

0105 خالد فلاح غانم الخالدى

0106 عبد الكريم محيسن قنيفذ الصليلى

0107 ثامر يوسف بهلول الشمرى

0108 عايض ناجى مهدى العجمى

0109 جارالله حسين فلاح العجمى

0110 فواز كامل بدر القناعى

0111 مشارى عوض ثامر الملفى

0112 يوسف صلاح سليمان الحصان

0113 ناصر هايف عايف العازمى

0114 مطلق نايف برغش الظفيري

0115 محمد مبارك ابراهيم الشطى

0116 حمد محمد حسين المطيرى

0117 عثمان فوزى عثمان العصفور

0118 غازى فيصل محمد الوقيان

0119 على حسين محمد الشيخ

0120 محمد مانع عبد الله العجمى

0121 احمد مزعل عطيه ربيع

0122 مساعد هادى زياد المطيري

0123 عبد الله ابراهيم ياسين الملا

0124 فيصل محمد هديرس العنزي

0125 عبد الله فرحان عبد الله العنزى

0126 عبد الله نجم عبد الله الشمرى

0127 هاشم محمد على العلى

0128 مصعب يعقوب مبارك المجدلى

0129 نواف محمد عبد الله الشمرى

0130 عبد الله محمد عبيد الشمرى

0131 حمود سامى حمود المزينى

0132 هاشم محمد عباس

0133 حسن احمد فاضل الخياط

0134 عبدالعزيز سعد ماجد العنزى

0135 عبد الله عايد صنهات الحسيني

0136 سعد عبدالله سالم السعدى

0137 احمد ضيدان فالح العجمى

0138 سليمان رشيد مرزوق الرشيدى

0139 عبد الرحمن عوده كاظم الدوسرى

0140 محمد مبارك عبد الله العجمى

0141 عمر محمد خصيوي العتيبي

0142 سيد عبدالرزاق سيد عدنان سيد عبدالرزاق سيد الرزوقي

0143 حسين محمد عبدالرسول عبدالله

0144 على عبد الباقى عبد الله السيفى

0145 خالد نومان دحيلان الشمرى

0146 فلاح نايف خالد العجمى

0147 سعد فالح هادى الرشيدى

0148 محمد وليد يوسف عبدالله بوعركى

0149 حسن وليد يحيى التميمي

0150 عبد الرحمن ناصر مطلق دعسان اعليه

0151 سالم سعود مبارك الشمرى

0152 نايف عايض شريد الحميدي المطيري

0153 عبدالرحمن عادل احمد الوهيب

0154 فيصل سالم عبد الله نومان دهلوس

0155 محسن شباط محسن العفاسي المطيري

0156 خالد مطلق ضيدان الشمرى

0157 محمد خالد بدر خالد المطوع

0158 ناصر دهام هجاج المحيش الرشيدي

0159 يوسف عبد العزيز محمد ذياب

0160 حمود ملفى زايد الديحانى

0161 مشارى خضر احمد العنزى

0162 سالم معاذ محمد بويابس

0163 احمد عايد جابر العنزى

0164 فهد محمد احمد السنان

0165 عبد الله ابراهيم محمد المهيني

0166 نايف سعد عبد الرحمن العتيبى

0167 ناصر حميدى عبد اللطيف الديحاني

0168 مبارك مطلق مناور الظفيرى

0169 علي جاسم محمد الشلاحى

0170 عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباقر

0171 نادر بدر عبدالله العنزي

0172 حسين اسماعيل علي عباس

0173 فهد شديد بركات الديحانى

0174 مشعل احمد عبدالجبار عبدالله

0175 حمود ناصر اربيج العتيبى

0176 مبارك عبد الله حسن القطان

0177 على فاضل مجيد القرينى

0178 فيصل سالم احمد العثمان

0179 عبد العزيز سليمان حسن كلندر الكندري

0180 احمد عبدالكريم عبدالوهاب الصالح

0181 هيثم فيصل محمد حجي بوخضور

0182 طارق محمد عبدالله بن غيث

0183 عمر فهد عبدالرحمن الهندى

0184 محمد يعقوب حاجيه شمساه

0185 عبد العزيز محسن رويتع الشمري

0186 اياد محمود محمد بورسلى

0187 احمد محمد راشد المدلج

0188 عبد الله خالد عبد الله اللوغانى

0189 مبارك فيصل عبدالرحمن الخالدي

0190 عثمان يوسف عبدالرزاق

0191 احمد ابراهيم عبدالرحمن درداب

0192 سعد احمد سعد السويلم

0193 فهد علي شخير الهاجري

0194 يوسف احمد يوسف العمران

0195 خالد على حمد المنصور

0196 علي سليمان مذخر المذخر الضعيان

0197 سلطان هادى شباب الهاجري

0198 حمد عيد حضيرم العازمى

0199 جراح يوسف حمزه الفيلكاوي

0200 سلطان مرزوق هادى البذالى

0201 حمد صالح ابراهيم موسى

0202 مشعل يونس ابراهيم الابراهيم

0203 ماجد سعد سعيد العنزى

0204 عبد الرحمن مرزوق مبارك الرشيدى

0205 يوسف خالد كويمان العنزي

0206 يعقوب فيصل يوسف الكوت

0207 عباس على حاجي رمضان

0208 عبدالله عبداللطيف عبدالرحمن السماعيل

0209 عبد الرحمن خالد عيد بن زايد

0210 ناصر مانع عبد الله الديحانى

0211 فهد لافى دليم الحربى

0212 منصور عليان محري البذالي

0213 عبداللطيف محمد سعدون المطوع

0214 محمد فهد عبد الكريم النعمه

0215 مناور احمد مناور الزهام

0216 عبد العزيز باجى جزاع العنزى

0217 حسين علي حسين الشطي

0218 سلمان عايد فياض العنزى

0219 موسى عوض عويد الحربى

0220 محمد سهلان حسين سهلان

0221 مصطفى علي مصطفى الكندري

0222 عبدالله ساير عفاس

0223 نواف حسن غازى الجعيدى

0224 محمد عبد الله سالم المرشاد

0225 محمد عطيه عوض شلاش

0226 عبد الله بن فيصل محمد العصيمى العتيبى

0227 محمد علي هدمول العدواني

0228 عادل مطلق عوض الهلفي الرشيدي

0229 حامد عبد الغفور راشد عبد الغفور

0230 عبد الله سيف الدوله حسن الحطاب

0231 عبدالعزيز على سعود فايز

0232 حمد مرزوق الشمري

0233 حمد ارشيد منديل القحص

0234 سعود محمد حمد الماجدى

0235 محمد سعد عبد الله العنزي

0236 فهد فرج عوده السليمانى

0237 طلال سعد على المطيرى

0238 عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الماص

0239 ابراهيم محمد ابراهيم العليوى

0240 سالم ابراهيم سالم التوم

0241 محمد جاسم محمد المحيطيب

0242 مشارى طارق محمد المهينى

0243 يوسف حمزه عباس المحميد

0244 فهد عبيد محسن الشمرى

0245 فارس عوض مدهش الرشيدى

0246 حسن احمد حسن المطوطح

0247 محمود ياسين عبد الرزاق الشمري

0248 مشارى على محمد العنزى

0249 سالم مرزوق سعد الشمرى

0250 احمد محمود عثمان العثمان

0251 نايف محسن محمد العارضى

0252 ماجد سلطان رجب الشويعى

0253 عبد الله جديع سمير الفضلى

0254 عبدالعزيز خليف نجم غنيم

0255 سعود ناصر سليمان الفرج

0256 عبد الله غازى عبيد السمار

0257 فيصل رمحان سعيدون السليمانى

0258 ابراهيم مجبل حمود المسانع

0259 على حسن على اليعقوب

0260 فايز راشد عبد الله العجمي

0261 محمد سعد خلف المنديل

0262 على جاسم محمد يوسف

0263 سلطان سعد مانع العنزى

0264 احمد هزاع خير الله الشمرى

0265 عبد الله عدنان سعود بوعركى

0266 منصور محمد لافى سليمان

0267 عبد الرحمن عماد محمود سلطان

0268 عيسى عدنان صاهود الطلحي الظفيري

0269 سلمان فهد سلمان خاشقها

0270 فيصل سعد لافي المطيرى

0271 سالم مبارك حمود المسامح

0272 فيصل فهد محمود المغربى

0273 سلطان محمد عايش المطيري

0274 محمد عبد الله عامر العامر

0275 عثمان احمد عبد الله احمد

0276 عبد الرحمن مطلق محسن العجمى

0277 محمد عوض مرزوق الرشيدى

0278 عبد الله زيد ذياب المطيرى

0279 يوسف خلف مسلم الحربى

0280 عبد العزيز رشيد احمد الرشيد

0281 عوجان مبارك عوجان العراده

0282 حمود محمد معيتش المطيرى

0283 مصعب فلاح صالح العنزى

0284 محمد خالد عبيد السعيدى

0285 عبد الله مرزوق عياده السليمانى

0286 فهد احمد عبدالله العراده

0287 سراج صالح على العجمى

0288 مشعل عجيل عجاج الشمرى

0289 باسل عطيه مطشر العنزي

0290 عبد الهادى حسن موسى الحرز

0291 سعود عدنان عبد الله الدليمى

0292 ناصر محمد هديرس العنزي

0293 صلاح مناور نزال العنزي

0294 يوسف حسين عوض مطر

0295 حسين عبداللطيف محمد