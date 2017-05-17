أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع "N3" الدفعة السابعة من توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ 2012/2/7 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس والأحد 2017/5/18 2017/5/21 - توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الاثنين 2017 / 5 /22-توزيع بطاقات الاحتياط ،ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 5 /24 لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 5 / 22 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وذكرت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وفي ما يلي الأسماء:
0001 محمد زايد فلاح العتيبي
0002 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0003 بندر فالح ناصر حمد
0004 بدر بدر ناصر عيدان
0005 عبدالله محمد متعب المطيري
0006 عبدالله محمود مجيد الغريب
0007 حمود احمد سعود الحامد
0008 فهد مطر طليحان الشمري
0009 عثمان محمود مجيد الغريب
0010 مشارى خالد كاظم حمود
0011 طلال حسن محمد الفضلي
0012 امير مراد على مراد
0013 نايف نقا نافل العازمى
0014 ضارى غسان عبدالله الحملى
0015 خالد صلاح عبدالرزاق المطوع
0016 ابراهيم فهد صلبى شتيوي
0017 فهد ناصر على العجمى
0018 فلاح حامد قريبان العازمى
0019 حمد زيد محمد الراشد
0020 فهد جاسم حمد الشطى
0021 حمد جاسم حمد الشطى
0022 يوسف مشل صنيتان المطيرى
0023 نايف موسى ابراهيم البلوشى
0024 عادل يعقوب يوسف حسن
0025 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0026 عيد فهد عيد الرشيدى
0027 محمد فلاح غانم الخالدى
0028 سلطان نايف حميد الشمري
0029 مساعد مفلح رباح المطيرى
0030 فهد عماد يعقوب الربيعان
0031 فيصل خليفه عبد الله الماجد
0032 علي احمد على الحداد
0033 يوسف ناصر عباس احمد
0034 مشارى بدر مبارك شعيبى
0035 بدر ناصر على القطان
0036 مهند طلال مجيم الشلال
0037 محمد جاسم محمد الشمري
0038 كمال الدين عباس عبد الله معرفى
0039 عبدالله يوسف محمد احمد عبدالله
0040 حمود مهزع محمد هادى
0041 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد
0042 يوسف عويض عايض المطيرى
0043 عبد العزيز محمد جاسم الخزعل
0044 مشارى عبد الغنى خالد الغنيم
0045 حمد عماد يعقوب الربيعان
0046 فهد عواد ابراهيم الرشيدى
0047 براك عبد المحسن حمد المراغى
0048 عبد الله جاسم عبد الله بوهندى
0049 هانى محمود حسين مسيب محمد
0050 ناصر محمد سليمان الغانم
0051 جابر محمد فهد الظفيري
0052 عبدالوهاب سمير عيسى المهنا
0053 عبيد محمد عبيد العجمى
0054 عبد الله مانع مهدى العتيبى
0055 يوسف فرج سعد الماجدي
0056 سعود طلال بندر الخطاف
0057 على صالح على الخميس
0058 ناصر محمد ناصر محمد
0059 مناحى سعيد فجحان الهرشانى
0060 مشعل سطم عبيد الشمرى
0061 فهد حمد ختام حربى
0062 يوسف عبد الله محمد الزيد
0063 عامر محارب عواض صالح
0064 سيد مضر سيد عدنان سيد عبدالرزاق سيد الرزوقي
0065 فيصل متعب عوض الرشيدي
0066 ابراهيم جاسم ابراهيم الخلف
0067 مشاري محمد كامل العنزى
0068 فهد محمد يوسف الشيبه
0069 فهد نجا مفلح الرشيدى
0070 خالد مبارك جاسم الصليبى
0071 عبد الله وحيد عبد الله سراج
0072 عبد الله سعود فهد الرشيدى
0073 عبد العزيز محمد ابراهيم العصفور
0074 احمد عباس على دشتى
0075 مهدى محمد غلوم بارون
0076 فيصل عبد الله صالح الحوطي
0077 جراح جمال حمدان العازمي
0078 بندر سيف ظاهر العازمى
0079 محسن سلطان محسن المطيرى
0080 عبد الرحمن محمد فالح المطوطح
0081 مهدى محمد مهدى الموسوى
0082 على ناصر عبد الحى الخضر
0083 طلال سلامه مطيران العنزي
0084 عبد اللطيف سعد سعود الماجدي
0085 طلال هادى خزيم الفضلى
0086 جعفر عادل سليمان الحواج
0087 احمد خليفه طالب بهبهانى
0088 عبد الله ناصر مريخان شلاش
0089 جابر فرحان دوجان عجاج البذالي
0090 عبد العزيز رجا كميخ سلطان الديحانى
0091 حمود محمد عبدالله العنزى
0092 بدر احمد عبد الله العنزى
0093 بدر عبد الرضا عبد الرسول الاربش
0094 احمد خالد عبد العزيز الشلفان
0095 عبدالله حمد عبدالله الحوشان
0096 أحمد كامل سليمان الحداد
0097 يوسف عبد العزيز خليفه المجادى
0098 عماد عبدالله عبدالرحمن السليطين
0099 علي عيسى محمود اسماعيل
0100 عبد الله منيف سعيد المطيرى
0101 عبدالله مطلق عساف
0102 حمد رياض حمد الرغيب
0103 مشارى مناور نزال العنزى
0104 عبد العزيز حفر حطاب السليماني
0105 خالد فلاح غانم الخالدى
0106 عبد الكريم محيسن قنيفذ الصليلى
0107 ثامر يوسف بهلول الشمرى
0108 عايض ناجى مهدى العجمى
0109 جارالله حسين فلاح العجمى
0110 فواز كامل بدر القناعى
0111 مشارى عوض ثامر الملفى
0112 يوسف صلاح سليمان الحصان
0113 ناصر هايف عايف العازمى
0114 مطلق نايف برغش الظفيري
0115 محمد مبارك ابراهيم الشطى
0116 حمد محمد حسين المطيرى
0117 عثمان فوزى عثمان العصفور
0118 غازى فيصل محمد الوقيان
0119 على حسين محمد الشيخ
0120 محمد مانع عبد الله العجمى
0121 احمد مزعل عطيه ربيع
0122 مساعد هادى زياد المطيري
0123 عبد الله ابراهيم ياسين الملا
0124 فيصل محمد هديرس العنزي
0125 عبد الله فرحان عبد الله العنزى
0126 عبد الله نجم عبد الله الشمرى
0127 هاشم محمد على العلى
0128 مصعب يعقوب مبارك المجدلى
0129 نواف محمد عبد الله الشمرى
0130 عبد الله محمد عبيد الشمرى
0131 حمود سامى حمود المزينى
0132 هاشم محمد عباس
0133 حسن احمد فاضل الخياط
0134 عبدالعزيز سعد ماجد العنزى
0135 عبد الله عايد صنهات الحسيني
0136 سعد عبدالله سالم السعدى
0137 احمد ضيدان فالح العجمى
0138 سليمان رشيد مرزوق الرشيدى
0139 عبد الرحمن عوده كاظم الدوسرى
0140 محمد مبارك عبد الله العجمى
0141 عمر محمد خصيوي العتيبي
0142 سيد عبدالرزاق سيد عدنان سيد عبدالرزاق سيد الرزوقي
0143 حسين محمد عبدالرسول عبدالله
0144 على عبد الباقى عبد الله السيفى
0145 خالد نومان دحيلان الشمرى
0146 فلاح نايف خالد العجمى
0147 سعد فالح هادى الرشيدى
0148 محمد وليد يوسف عبدالله بوعركى
0149 حسن وليد يحيى التميمي
0150 عبد الرحمن ناصر مطلق دعسان اعليه
0151 سالم سعود مبارك الشمرى
0152 نايف عايض شريد الحميدي المطيري
0153 عبدالرحمن عادل احمد الوهيب
0154 فيصل سالم عبد الله نومان دهلوس
0155 محسن شباط محسن العفاسي المطيري
0156 خالد مطلق ضيدان الشمرى
0157 محمد خالد بدر خالد المطوع
0158 ناصر دهام هجاج المحيش الرشيدي
0159 يوسف عبد العزيز محمد ذياب
0160 حمود ملفى زايد الديحانى
0161 مشارى خضر احمد العنزى
0162 سالم معاذ محمد بويابس
0163 احمد عايد جابر العنزى
0164 فهد محمد احمد السنان
0165 عبد الله ابراهيم محمد المهيني
0166 نايف سعد عبد الرحمن العتيبى
0167 ناصر حميدى عبد اللطيف الديحاني
0168 مبارك مطلق مناور الظفيرى
0169 علي جاسم محمد الشلاحى
0170 عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباقر
0171 نادر بدر عبدالله العنزي
0172 حسين اسماعيل علي عباس
0173 فهد شديد بركات الديحانى
0174 مشعل احمد عبدالجبار عبدالله
0175 حمود ناصر اربيج العتيبى
0176 مبارك عبد الله حسن القطان
0177 على فاضل مجيد القرينى
0178 فيصل سالم احمد العثمان
0179 عبد العزيز سليمان حسن كلندر الكندري
0180 احمد عبدالكريم عبدالوهاب الصالح
0181 هيثم فيصل محمد حجي بوخضور
0182 طارق محمد عبدالله بن غيث
0183 عمر فهد عبدالرحمن الهندى
0184 محمد يعقوب حاجيه شمساه
0185 عبد العزيز محسن رويتع الشمري
0186 اياد محمود محمد بورسلى
0187 احمد محمد راشد المدلج
0188 عبد الله خالد عبد الله اللوغانى
0189 مبارك فيصل عبدالرحمن الخالدي
0190 عثمان يوسف عبدالرزاق
0191 احمد ابراهيم عبدالرحمن درداب
0192 سعد احمد سعد السويلم
0193 فهد علي شخير الهاجري
0194 يوسف احمد يوسف العمران
0195 خالد على حمد المنصور
0196 علي سليمان مذخر المذخر الضعيان
0197 سلطان هادى شباب الهاجري
0198 حمد عيد حضيرم العازمى
0199 جراح يوسف حمزه الفيلكاوي
0200 سلطان مرزوق هادى البذالى
0201 حمد صالح ابراهيم موسى
0202 مشعل يونس ابراهيم الابراهيم
0203 ماجد سعد سعيد العنزى
0204 عبد الرحمن مرزوق مبارك الرشيدى
0205 يوسف خالد كويمان العنزي
0206 يعقوب فيصل يوسف الكوت
0207 عباس على حاجي رمضان
0208 عبدالله عبداللطيف عبدالرحمن السماعيل
0209 عبد الرحمن خالد عيد بن زايد
0210 ناصر مانع عبد الله الديحانى
0211 فهد لافى دليم الحربى
0212 منصور عليان محري البذالي
0213 عبداللطيف محمد سعدون المطوع
0214 محمد فهد عبد الكريم النعمه
0215 مناور احمد مناور الزهام
0216 عبد العزيز باجى جزاع العنزى
0217 حسين علي حسين الشطي
0218 سلمان عايد فياض العنزى
0219 موسى عوض عويد الحربى
0220 محمد سهلان حسين سهلان
0221 مصطفى علي مصطفى الكندري
0222 عبدالله ساير عفاس
0223 نواف حسن غازى الجعيدى
0224 محمد عبد الله سالم المرشاد
0225 محمد عطيه عوض شلاش
0226 عبد الله بن فيصل محمد العصيمى العتيبى
0227 محمد علي هدمول العدواني
0228 عادل مطلق عوض الهلفي الرشيدي
0229 حامد عبد الغفور راشد عبد الغفور
0230 عبد الله سيف الدوله حسن الحطاب
0231 عبدالعزيز على سعود فايز
0232 حمد مرزوق الشمري
0233 حمد ارشيد منديل القحص
0234 سعود محمد حمد الماجدى
0235 محمد سعد عبد الله العنزي
0236 فهد فرج عوده السليمانى
0237 طلال سعد على المطيرى
0238 عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الماص
0239 ابراهيم محمد ابراهيم العليوى
0240 سالم ابراهيم سالم التوم
0241 محمد جاسم محمد المحيطيب
0242 مشارى طارق محمد المهينى
0243 يوسف حمزه عباس المحميد
0244 فهد عبيد محسن الشمرى
0245 فارس عوض مدهش الرشيدى
0246 حسن احمد حسن المطوطح
0247 محمود ياسين عبد الرزاق الشمري
0248 مشارى على محمد العنزى
0249 سالم مرزوق سعد الشمرى
0250 احمد محمود عثمان العثمان
0251 نايف محسن محمد العارضى
0252 ماجد سلطان رجب الشويعى
0253 عبد الله جديع سمير الفضلى
0254 عبدالعزيز خليف نجم غنيم
0255 سعود ناصر سليمان الفرج
0256 عبد الله غازى عبيد السمار
0257 فيصل رمحان سعيدون السليمانى
0258 ابراهيم مجبل حمود المسانع
0259 على حسن على اليعقوب
0260 فايز راشد عبد الله العجمي
0261 محمد سعد خلف المنديل
0262 على جاسم محمد يوسف
0263 سلطان سعد مانع العنزى
0264 احمد هزاع خير الله الشمرى
0265 عبد الله عدنان سعود بوعركى
0266 منصور محمد لافى سليمان
0267 عبد الرحمن عماد محمود سلطان
0268 عيسى عدنان صاهود الطلحي الظفيري
0269 سلمان فهد سلمان خاشقها
0270 فيصل سعد لافي المطيرى
0271 سالم مبارك حمود المسامح
0272 فيصل فهد محمود المغربى
0273 سلطان محمد عايش المطيري
0274 محمد عبد الله عامر العامر
0275 عثمان احمد عبد الله احمد
0276 عبد الرحمن مطلق محسن العجمى
0277 محمد عوض مرزوق الرشيدى
0278 عبد الله زيد ذياب المطيرى
0279 يوسف خلف مسلم الحربى
0280 عبد العزيز رشيد احمد الرشيد
0281 عوجان مبارك عوجان العراده
0282 حمود محمد معيتش المطيرى
0283 مصعب فلاح صالح العنزى
0284 محمد خالد عبيد السعيدى
0285 عبد الله مرزوق عياده السليمانى
0286 فهد احمد عبدالله العراده
0287 سراج صالح على العجمى
0288 مشعل عجيل عجاج الشمرى
0289 باسل عطيه مطشر العنزي
0290 عبد الهادى حسن موسى الحرز
0291 سعود عدنان عبد الله الدليمى
0292 ناصر محمد هديرس العنزي
0293 صلاح مناور نزال العنزي
0294 يوسف حسين عوض مطر
0295 حسين عبداللطيف محمد