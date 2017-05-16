نفذت إدارة الطوارئ الطبية بالتعاون مع إدارة مجمع الأفنيوز عملية إخلاء مبنى الإدارة ومبنى المجمع المرحلة الثانية، وذلك ضمن الجهود المبذولة والتخطيط المسبق لأي حدث طارئ.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية ، د.طارق الجسار، "إن التمرين كان عبارة عن حريق في المبنى وتم إخلاؤه من المصابين وعددهم 3 و 2 منهم حالاتهم خطرة حيث أسعفوا إلى مستشفى الصباح بعد تصنيفهم من قبل رجال الطوارئ الطبية حسب الخطة الموضوعة للإخلاء .

وبجانب آخر أشاد الجسار بفنيي الطوارئ الطبية والقائمين على هذه عملية من هيئة طبية وإدارية وتمريضية ، وعملهم المميز بحادث الإخلاء الوهمي والدور الهام الذي يقومون به لخدمة بلدهم الكويت ،كما أثنى على تعاون إدارة مجمع الأفنيوز والإدارة العامة للإطفاء مركز الشويخ الصناعية ووزارة الداخلية مديرية امن الفروانية اللواء ركن صالح العنزي والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للقوات الخاصة .

وقد نفذ التمرين قسم التخطيط بإدارة الطوارئ الطبية برئاسة حامد العتيبي وتنسيق علي الفودري بمشاركة 3 سيارات إسعاف بقيادة رئيس مركز إسعاف الري نواف الشايجي ومركز إسعاف الأميري .

وشكر د.الجسار جميع وسائل الإعلام على تغطيتهم لهذا الحدث وتسليط الضوء على الخطوات الثابتة التي تسير بها إدارة الطوارئ الطبية ووزارة الصحة بشكل عام .