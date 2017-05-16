محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية السالمية التعاونية التي أجريت مساء أول من أمس، في مدرسة أنجفة الابتدائية بنات، عن فوز أربعة مرشحين من أصل 10 بمقاعد جديدة في مجلس إدارة الجمعية.

واحتل نواف سالم عبدالعزيز الخلف المركز الأول حاصدا 236 صوتا تلاه د. سعد مبارك ناصر الشبو في المركز الثاني ب 155 صوتا، وجاء سالم عبد علي حسين الجدي ثالثا بواقع 132 صوتا، ونبيل صالح عبدالله أحمد العوضي في المركز الرابع حاصدا 130 صوتا.

وبهذه المناسبة توجه الفائزون الأربعة بالشكر لأبناء منطقة السالمية على الثقة الممنوحة لهم وعلى الدعم والمساندة من الأهالي في العملية الانتخابية التي تمت ضمن أجواء تنافسية هادئة أشرف عليها مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأفراد الأمن التابعين لمخفر السالمية.