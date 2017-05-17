دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة انتهت من إعداد أوراق ومستندات طرح مشروع أعمال حماية منشآت الطاقة الحيوية التابعة لها بمدة تنفيذ وفقا للاشتراطات 20 شهرا وبكلفة تقديرية 12.800 مليون دينار.

وقالت المصادر ان المشروع المزمع طرحه من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة يشمل إدخال نظم إدارة مراقبة وتحكم عن بعد للعديد من المنشآت الكهربائية والمائية وفي مناطق مختلفة، لافتة إلى أن الوزارة اعتمدت مبلغا إجماليا قدره 4.22 ملايين دينار كجزء من التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع حال طرحه وترسيته وتنفيذه خلال العام المالي الحالي.

ولفتت إلى ان الوزارة تهدف من المشروع الى الاستفادة من التطبيقات المتطورة والحديثة لإدارة ومراقبة أمن المنشآت الحيوية بكفاءة وفعالية وبالتالي تقليل احتمالية حدوث خروقات أمنية لمحيط منشآت الطاقة والمياه التي تعد من المنشآت الاستراتيجية في البلاد لاسيما انه في الآونة الأخيرة انتشر ما يشبه العصابات المتخصصة في سرقة المرافق العمومية التابعة للوزرات الخدمية ومنها الكيبلات وغيرها من مكونات مرافق الكهرباء والماء والتي حررت بشأنها محاضر رسمية من قبل الوزارة ممثلة في القطاعات المعنية داخل المخافر في مناطق مختلفة والتي تبذل جهودا مضنية في منع هذه السرقات والحفاظ على أموال الدولة.