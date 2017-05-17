أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج عن جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة النسيم قطعة 4 في محافظة الجهراء، وذلك بعد انتهاء الوزارة من فحص وتعقيم الشبكة الجديدة الخاصة بها والتأكد من سلامة وإصلاح التسربات اللازمة في هذه القطعة بعد زيادة نسبة الإشغال في القطعة المذكورة.

وأضاف الفريج أن الوزارة حريصة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين الجدد وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين ودعا الراغبين في إيصال الخدمة للقطعة المذكورة مراجعة مكتب طلبات الإيصال بمنطقة الشويخ السكنية قسم إيصال المياه.