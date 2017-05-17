خلال الجلسة الحوارية، طرح الشباب عدة اسئلة لوزراء الشباب العرب، مستعرضين العديد من المشكلات والقضايا أهمها البطالة وما يتعلق بالتعليم والقوانين والتشريعات والقضاء على الروتين وتوفير الخدمات الصحية وتبني المبادرات الشبابية.

واطلع الحضور من الشباب على تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2016، الذي افاد بأن 60% من سكان الوطن العربي تحت سن 30 عاما نصفهم اقل من 15 عاما، وان 33% من ارباب العمل يرون ان مهارات الشباب غير كافية وتمثل عائقا امام حل مشكلة البطالة في العالم العربي وأن 30% نسبة البطالة بين الشباب العربي مقارنة بـ 13% وهو المعدل العالمي لبطالة الشباب.

وذكر التقرير أن 50% من الشباب المتعطلين عن العمل هم من الذين يبحثون عن العمل للمرة الاولى وان ثلثي الفتيات في المرحلة العمرية 15ـ 29 عاما في الوطن العربي خارج قوة العمل مقارنة بـ 20% فقط للذكور و50% عالميا وان هناك حاجة لايجاد 60 مليون وظيفة في العقد المقبل للقضاء على البطالة في العالم العربي، مبينا ان الشباب العربي اقل رضا عن حياتهم واقل قدرة على التحكم في مستقبلهم مقارنة بأقرانهم على مستوى العالم و57% منهم يعتقدون ان حكومات بلدانهم تنتهج سياسات صحيحة لمعالجة قضايا الشباب.