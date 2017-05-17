عقدت مجموعة من جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني مساء اول من أمس اجتماعا تنسيقيا بدعوة من رئيس الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال الزميل ماضي الخميس.

وجاء الاجتماع في اطار سعي جمعيات النفع العام لتنسيق مواقفها، وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني والتباحث حول المستجدات المختلفة في هذا المجال. وشدد المشاركون على ضرورة أن يسود المناخ الايجابي في محيط عمل مؤسسات المجتمع المدني، الذي تعاني أغلب جمعياته من التحديات الكبيرة والأعباء الكثيرة، مع ضرورة تبني الدولة لرؤية واستراتيجية جديدة تقوم على أسس الايمان بعمل تلك الجمعيات مما يتيح لها تحقيق النتائج المتوقعة لوجودها.



واتفق المشاركون بالاجتماع، على تشكيل لجنة من 9 جمعيات تجتمع بصورة دورية، للوقوف على اهم المعوقات التي تواجه جمعيات النفع العام، والحيلولة دون وجود عقبات قد تواجه عمل تلك الجمعيات، وتذليل الصعاب، والتنسيق مع الجهات المعنية لما فيه مصلحة عمل المجتمع المدني الكويتي بكافة أشكاله.



يذكر ان الاجتماع ضم اعضاء ورؤساء كل من: الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم اداء البرلمان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية الثقافية الاجتماعية والنسائية، جمعية متابعة قضايا المعاقين، جمعية اهالي الشهداء والمفقودين الكويتية، جمعية اصدقاء النخلة، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المقاصد التعليمية، جمعية علم النفس الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية.