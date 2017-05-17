العرفج: الإعلان عن مفاجآت خاصة بمجال ريادة الأعمال اليوم

رفع توصيات الملتقى إلى المسؤولين وجامعة الدول العربية

عاطف رمضان

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج إن اختيار الكويت «عاصمة الشباب العربي لعام 2017» يأتي لاهتمام الدولة بقضايا الشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون الشباب للإعلان عن ملتقى «تحسين خيار ريادة الأعمال»، بحضور مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الدولة لشؤون الشباب حصة العيار، والمدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام بمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف الرويح ومدير إدارة الاتصال في شركة أوريدو للاتصالات مجبل الايوب.

وأضاف العرفج أن الوزارة طبقت استراتيجية جديدة وهي إشراك القطاع الخاص في جميع الفعاليات المعنية بالشباب، معربا عن شكره للرعاة لدعمهم لفعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي، موضحا ان الوزارة منذ تأسيسها تعمل لإشراك القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.

وكشف العرفج عن مفاجآت خاصة بمجال ريادة الأعمال سيتم التطرق اليها خلال فعاليات الملتقى التي ستعقد اليوم، مبينا أن الوزارة تهدف الى التركيز على الاستدامة ودعم الافكار والتوصيات التي ستخرج بها تلك الفعاليات بمشاركة مسؤولين عرب، لافتا الى ان هذه التوصيات سترفعها الوزارة لجامعة الدول العربية وللمسؤولين في الكويت، مبينا ان الفعاليات ستتطرق الى التعليم والفرص الوظيفية التي سيوفرها القطاع الخاص للشباب بالتعاون مع الوزارة وبرنامج اعادة الهيكلة.

بدورها أفادت مدير إدارة رواد الأعمال وسوق العمل بوزارة الدولة لشؤون الشباب حصة العيار ان مؤتمر ريادة الأعمال الشباب هو الاول من نوعه في الكويت ويأتي حرصا من قبل الوزارة على تبني الشباب واستقطاب مبادراتهم البناءة التي تسهم في بناء الوطن وخاصة فيما يتعلق بريادة الأعمال.

وقالت ان الملتقى يهدف الى تشجيع صناع القرار على اتخاذ هذه القرارات ووضع الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين بيئة ريادة الأعمال وهو يستهدف الخبراء في مجال ريادة الأعمال وصناع القرارات السياسية ورواد الأعمال. وتتضمن محاوره القوانين والسياسات العامة في تفعيل ريادة الأعمال وتأثيرها والبيئة العامة على مخرجات بيئة ريادة الأعمال. وفي الاطار ذاته أثنت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر، على الجهود الواضحة والمتميزة لوزارة الشباب لما لها من دور مهم يعكس رغبة القطاع الحكومي في تشجيع القطاع الخاص للعمل المشترك حيال القضايا والتحديات الشبابية، خصوصا أن هناك دورا بارزا يقوم به القطاع الخاص نحو المشاريع المجتمعية لاسيما تلك التي لها علاقة بالشباب أو قضايا أخرى.

وأضافت أن «كيبكو» لديها مظلة تجمع كل الشركات التابعة لتقديم خدماتها وهي: شركة الخليج للتأمين، بنك برقان، كامكو للاستثمار، العقارات المتحدة، يونايتد نتوورك، القرين للصناعات البتروكيماوية، والفنادق الكويتية، وشبكة OSN الإعلامية والجامعة الأميركية بالكويت. وأوضحت أن كل شركة ومؤسسة من هذه الجهات التابعة لـ «كيبكو» ستقدم خدمة بالتعاون مع وزارة الشباب في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة معها لتقديم ما هو أفضل لإنجاح هذا الحدث.

من جانبه أفاد المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام بمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» يوسف الرويح بأن مشاركة «بيتك» في فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 تأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي أبرمها البنك مع وزارة الشباب، مشيرا إلى انه أول بنك كويتي يوقع هذا النوع من الاتفاقيات في مظلة المسؤولية الاجتماعية للبنك. وقال إن «بيتك» حريص على المبادرات الشبابية.

من جانبه أكد مدير إدارة الاتصال في شركة أوريدو للاتصالات مجبل الايوب ان «ooerdoo» تؤمن بدعم الشباب في مختلف المجالات ونسعى بشكل دائم لإثراء تجربتهم.

وأشار الى أننا نؤمن بدور الشباب الفعال في ريادة الأعمال وإثراء الاقتصاد المحلي ودعمنا هذا ليس فقط من خلال تقديم المنتجات والحلول المتكاملة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الشبابية، بل هو واضح أيضا من خلال دعمنا للمبادرات الشبابية والتعاون مع مختلف الجهات وعلى رأسها وزارة الدولة لشؤون الشباب الحاضن الرئيسي للشباب وتطلعاتهم.