موسى أبوطفرة المطيري

أصدر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قراراً يقضي بنقل 114 موظفاً يعملون في وزارة الخارجية إلى مقار عمل جديدة، سواء في سفارات الكويت بالخارج أو بديوان عام الوزارة، وفيما يلي نص القرار:

أولا: ينقل التالية اسماؤهم الى الجهة المبينة قرين اسم كل منهم:

محمد صالح حمد الريش ـ السفارة في لشبونه

سيد علي سيد يعقوب الرفاعي ـ المندوبية في القاهرة

جمال صالح جاسم الشهاب ـ القنصلية العامة في اسطنبول

عواض سعود سند المطيري ـ السفارة في الخرطوم

عادل محمد سليمان المطر ـ السفارة في الرياض

عبدالله عبدالعزيز عبدالكريم الحسينان ـ السفارة في اوتاوا

فيصل غازي حميان العرادة ـ السفارة في الرباط

فهد منصور ابراهيم المنصور ـ السفارة في كراكاس

براك عبدالمحسن علي فرحان ـ القنصلية العامة في كوانزو

ابراهيم غنام الربيعان ـ الديوان العام

مساعد عبدالله طامي المطيري ـ السفارة في الخرطوم

عادل عبدالله علي حيدر ـ الديوان العام

جابر علي محمد الكندري ـ السفارة في لندن

فلاح مجبل فلاح الهبيده ـ الديوان العام

مشعل منصور عبدالعزيز المنصور ـ المندوبية في القاهرة

عبدالوهاب عبدالله عبدالمحسن الصانع ـ السفارة في مسقط

حسين خالد عبدالله الوزان ـ السفارة في بروكسل

بدر مرزوق علي كريديس ـ السفارة في بوخارست

محمد سلطان محسن العتيبي ـ السفارة في كييف

علي بلال جوهر عبدالله ـ السفارة في بيرن

احمد مساعد زيد الخبيزي ـ القنصلية العامة في ميلانو

محمد ابراهيم عبدالله الحمد ـ السفارة في اولان باتر

عريفان ناصر سليمان العريفان ـ السفارة في كانبيرا

سالم نعير نعير الهاجري ـ السفارة في مسقط

عبدالعزيز سعود فرهود العتيبي ـ السفارة في الجزائر

محمد خالد محمد المطر ـ الديوان العام

عادل مفرج عبدالرحمن المطيري ـ السفارة في بودابست

جراح سعود غيث السويط الظفيري ـ السفارة في عمان

وليد عشوي مرزوق الضفيري ـ السفارة في مسقط

مشعل ابراهيم الحميدي ـ السفارة في بيروت

مساعد عبدالرحمن عايض المطيري ـ الديوان العام

عبدالله حميد محمد العبود العنزي ـ السفارة في باكو

ثامر خليف ساير رحيل العنزي ـ السفارة في الجزائر

محمد زامل عبدالمحسن الزامل ـ الديوان العام

عبدالله احمد عبدالله الخزام ـ السفارة في ليبرفيل (الغابون)

عامر عبدالله قبلان الرشيدي ـ السفارة في دار السلام (بروناي)

لجين علي محمد ابوعليان ـ الديوان العام

عبدالله مبارك صطام العتيبي ـ السفارة في دكا

سعود عبيد فالح العدواني ـ السفارة في نواكشوط

عبدالله حمد جعيلان الحربي ـ السفارة في برازيليا

احمد عبدالله سريع السريع ـ السفارة في ستوكهولم

هادي سعد هادي المطيري ـ القنصلية العامة في هوشي منه

ثامر فيصل معلا العنزي ـ السفارة في فاليتا (مالطا)

محمد لافي محمد حصبان الفهيد ـ القنصلية العامة في كراتشي

خالد مشاري حمود الوقيان ـ القنصلية العامة في لوس انجيليس

خالد عبدالله خليفة الحملي ـ السفارة في موسكو

حمد مطر راشد البذالي ـ السفارة في الرياض

محمد عبدالعزيز يعقوب الصانع ـ القنصلية العامة في كراتشي

حمود راشد مسفر الهاجري ـ السفارة في بوخارست

محمد عيد خلف العنزي ـ السفارة في كييف

علي عطا الله صنيتان المطيري ـ السفارة في يريفان (ارمينيا)

فيصل محمد حمد المخيال ـ السفارة في مانيلا

عبدالله مطلق مفلح الهبيده ـ السفارة في ابوجا

محمد صباح محمد مالك الصباح ـ الديوان العام

عبدالرزاق محمد محمود الفيلكاوي ـ السفارة في جيبوتي

فلاح احمد عبدالله الفلاح ـ السفارة في سنتياغو

نواف حسين عبدالله بورحمة ـ القنصلية العامة في ميلانو

فهد راشد هدروس البذالي ـ السفارة في سنتياغو

جابر نايف قبلان الرشيدي ـ السفارة في براغ

ابراهيم بدر سالم الزايد ـ السفارة في ابوظبي

محمد جاسم محمد المزين ـ القنصلية العامة في مومباي

نواف محمد احمد الانصاري ـ السفارة في برلين

محمد قائد محمد اباذراع ـ السفارة في بلغراد

فراس عبدالغني عبدالله العبدالغني ـ السفارة في نيقوسيا

عبدالله فهد عبدالله مطني السعيدي ـ السفارة في بريتوريا

صقر وليد محمد المجيمي ـ السفارة في بيونس آيرس

باسل عبدالله سعود الخرافي ـ السفارة في سنغافورة

خالد رجب حبيب محمد السماك ـ السفارة في بورتونوفو (بنين)

رائد عبدالرزاق عبدالله السابج ـ السفارة في سنغافورة

احمد محمد احمد بوسكندر ـ السفارة في فيينا

فيصل عبدالله عبداللطيف الشعيب ـ الديوان العام

هشام انور جاسم المطاوعة ـ السفارة في اوتاوا

فهد حامد سليمان القناعي ـ السفارة في بكين

فهد جاسم محمد بوخضور ـ السفارة في موسكو

حمد طلال عباس محمد باقر ـ السفارة في الرباط

خالد عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت ـ السفارة في القاهرة

طلال خالد محمد الشيباني ـ السفارة في انقرة

فيصل احمد احمد الفوزان ـ السفارة في براغ

عبدالله محسن حمد المخيال ـ السفارة في باكو

فهد عبدالله احمد جابر الرياحي ـ القنصلية العامة في دبي

ابراهيم محمد سعد الاحمد ـ السفارة في برازيليا

عجيل حمد احمد عبدالله الاحمد ـ السفارة في سراييفو

مشعل عبدالعزيز خلف الخلف السعيد ـ السفارة في بلغراد

محمد باني سعد الرشيدي ـ السفارة في مكسيكو سيتي

ضاري انور خالد النويف ـ السفارة في سراييفو

عبدالله نبيه عبدالله محمد شعبان ـ السفارة في براتسلافا

محمد ترحيب خالد المطيري ـ الديوان العام

عبدالله يوسف سعود الوقيان ـ السفارة في صوفيا

خالد خليفة دهيسان بوشيبه المطيري ـ السفارة في دار السلام (تنزانيا)

مضف عبدالحكيم عبدالله مضف المضف ـ السفارة في اوتاوا

مشعل سلمان سعد الخرافي ـ الديوان العام

ثامر مشعان برغش العنزي ـ السفارة في بروكسل

سعود عبدالله خلف السعيد ـ السفارة في استانا (كازاخستان)

يوسف قحطان يوسف الرومي ـ السفارة في المنامة

خالد محمد حامد الحمود ـ السفارة في كوالالمبور

خالد فهد فهيد الدوسري ـ الديوان العام

عبدالله يعقوب يوسف الجارالله ـ الديوان العام

محمد احمد سعد جديع الشيتان ـ السفارة في بودابست

محمد توفيق عبدالله المشاري السيف ـ السفارة في لشبونة

فهد عبدالكريم صالح التواجر ـ السفارة في ابوجا

يوسف مجبل مبارك ابوظهير ـ القنصلية العامة في اسطنبول

احمد ابراهيم احمد الخليفي ـ السفارة في اديس ابابا

يوسف ساير جعيلان الزعبي ـ السفارة في القاهرة

نايف براك ناصر النون ـ السفارة في المنامة

خالد سليمان سعد العنزي ـ السفارة في عمان

عبدالعزيز محمد خلف امهمل ـ الديوان العام

عبدالله يوسف احمد المواش ـ السفارة في بانكوك

محمد عايض محمد الهاجري ـ الديوان العام

سليمان عبدالعزيز احمد الهبدان ـ السفارة في مانيلا

خالد عبدالرحمن سعود البعيجان ـ السفارة في القاهرة

احمد صاهود عايش العازمي ـ السفارة في فاليتا (مالطا)

محمد احمد جابر عجيل الشمري ـ السفارة في مانيلا

بدر محمد فرحان الفرحان النويم ـ السفارة في كولومبو

فواز منيف عبدالعزيز العنزي ـ السفارة في نيروبي

ثانيا: يوقف صرف بدل التمثيل والمكافأة التشجيعية عن الموظفين المنقولين من الديوان العام الى البعثات التمثيلية وبدل المحاسبة والبدلات الفنية والميزة الخاصة على ان يصرف بدل المحاسبة بالنسبة للمحاسبين عند تكليفهم بالعمل بتولي الشؤون الادارية والمالية.

ثالثا: يصرف للموظفين المنقولين الى الديوان العام بدل التمثيل المقرر لموظفي الوزارة لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوق والمكافأة التشجيعية وذلك اعتبارا من مباشرة كل منهم عمله بالديوان العام.

رابعا: على المنقولين تنفيذ قرار النقل خلال 45 يوما من تاريخ 1/7/2017 غير قابلة للتمديد.

خامسا: يلغى قرار نقل الموظف المنقول من بعثة لاخرى وذلك في حالة عدم تنفيذه النقل فور انتهاء المدة المحددة بالمادة السابقة ويعتبر بحكم المنقول الى الديوان العام، وكذلك بالنسبة لمن هم منقولون من الديوان العام يلغى قرار النقل في حال عدم التنفيذ فور انتهاء المدة المحددة ايضا.

سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه او العلم به.