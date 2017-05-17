بث روح النشاط الرياضي بين الوحدات والأفراد

كرّم نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الفرق الرياضية في الحرس الوطني الحائزة على المراكز الأولى في دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك في الاتحاد الرياضي بمعسكر الصمود.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد إلى الرياضيين تهنئة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني على النتائج الطيبة ورفع راية الحرس الوطني على منصات التتويج في دوري الوزارات والبطولات المحلية.

وأكد ان الحرس الوطني حريص على المضي في مسيرة التطور والتميز.

وخاطب المكرمين بقوله إن ما حققتموه من إنجازات هو ثمرة لعطائكم واجتهادكم، وكنتم عند حسن الظن قيادة وقادة ومنتسبين بإبقاء الحرس الوطني صرحا شامخا بين مؤسسات الدولة. مؤكدا أن تحقيق هذه الانجازات وبلوغ الغايات لا يعني الركون إلى الراحة والتوقف عند حد معين من العطاء.

كما دعا الى بث روح النشاط الرياضي بين الوحدات والأفراد عن طريق المهرجانات الرياضية والمسابقات الداخلية وإلزام الوحدات بالمشاركة فيها بأكبر عدد من الرياضيين، ومتابعة تطبيق بنود الوثيقة الاستراتيجية 2020 برفع مستوى اللياقة لمنتسبي الحرس الوطني كافة، داعيا الله عز وجل أن يديم على وطننا الحبيب نعمتي الأمن والأمان في ظل القيادة السامية لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، وفي نهاية الحفل قام نائب رئيس الحرس الوطني بتكريم الرياضيين وتوزيع شهادات التقدير عليهم. وشهد الحفل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان نائب رئيس الحرس اللواء جمال محمد ذياب، وعدد من القادة والضباط في الحرس الوطني.