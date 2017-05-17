اعلن رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ابجاد متعب الخميلي عن ان وفدا من الجمعية التقى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بمقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحضور م.عوض مضحي المطيري امين سر الجمعية حيث شكر وفد الجمعية الوزير الجبري على المجهودات التي يقوم بها في وقت قياسي لرفع الاعباء الكثيرة عن مربي الثروة الحيوانية والنهوض بهذا القطاع الذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع في اطار السعي المتواصل من قبل الهيئة للوصول الى ارقى المستويات في تقديم الخدمات للمربين تقرر فتح فرع لدفع رسوم الاعلاف داخل مقر الهيئة بالرابية مجهز بكافة الوسائل اللازمة لراحة المربين وخاصة كبار السن حيث يتم العمل بالفرع الجديد على مدار اليوم تيسيرا للمربين اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15/5/2017 بمركز خدمة المواطن داخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وصرح الخميلي بأن الجمعية ستكون لها اسهامات اخرى من شأنها الارتقاء والارتفاع بالخدمات الاساسية المطلوبة لرفع مستوى الاقتصاد الوطني من اللحوم الحمراء وسد الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والاستيراد.