محمد راتب

أعلن رئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي في اتحاد الجمعيات التعاونية وليد العازمي أنه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فقد قررت إدارة الاتحاد تخفيض أسعار

70 سلعة تحمل (علامة التعاون) بنسبة 20 % لمدة شهر.

وأشار في مؤتمر صحافي الى انه تم إرسال تعميم للجمعيات التعاونية للالتزام بتلك الأسعار والتي بدأت في الأسواق التعاونية اعتبارا من الاثنين الماضي وذلك حرصا على مصلحة المستهلكين وللمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بمناسبة الشهر الفضيل ولتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى إليها الاتحاد وهي محاربة الغلاء وتوفير السلع البديلة بأسعار تنافسية تفيد المستهلك.

ودعا العازمي رؤساء مجالس إدارات الجمعيات إلى دعم سلع التعاون في الأسواق والعمل على تشجيع المنتجات الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك ومصداقا للسياسة الحالية التي يتبعها الاتحاد في محاربة غلاء الأسعار فإننا نسعى جاهدين لتوفير السلع البديلة بأسعار تنافسية.