حصد المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي والذي تم افتتاحه برعاية سامية وبحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العاشر من ابريل الماضي جائزة التميز التي يصدرها معهد الخرسانة الأميركي (ACI)، باعتباره من أشهر الصروح المعمارية وأبرزها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

والجائزة التي يقدمها معهد الخرسانة الأميركي تمنح للمشاريع التي تأتي في الطليعة من حيث الابتكار والابداع والتكنولوجيا على مستوى العالم، بهدف عرضها وتعميمها عالميا لرصد التميز والاتجاهات الحديثة في استخدامات الخرسانة وتكييفها لخدمة التصاميم المعمارية للمباني.

ويتميز المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي بتصميم متفرد جمع ما بين رمزية التراث باتخاذ شكل الشراع وما بين التنفيذ بأحدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال الانشاءات المعمارية المطعمة بلمسات جمالية مستوحاة من التراث الكويتي والاسلامي فضلا عن تسليحه بأحدث التكنولوجيات الرقمية والأمنية في مجالات التشغيل الآلي لمرافقه وأجهزته، وافراده لمساحات كافية لتنفيذ أعماله المنوطة به وتوفير بيئة عمل جيدة لموظفيه حيث تبلغ مساحة المبنى 20 ألف م2 وهي جزء من المساحة الاجمالية البالغة زهاء 26 ألف م2 بعدد طوابق بلغ 44 طابقا بارتفاع قدره 235م وواجهات حجرية وزجاجية وظفت بطريقة مبتكرة لتلائم بيئة الكويت وخصائصها وللافادة في ذات الوقت من مصادر الانارة الطبيعية، فضلا عن تزويد المبنى بمواقف متعددة الطوابق لسيارات ضيوف البنك وموظفيه ومراجعيه.