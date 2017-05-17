عبدالكريم العبدالله

كشف مدير مستشفى العدان د.عبدالرحمن العنزي عن البدء في مشروع مبنى الحوادث الجديد بالمستشفى قريبا، متوقعا الانتهاء منه خلال عامين من تاريخ البدء به، موضحا ان هذا المبنى سيساهم في تغطية الكثافة السكانية بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش تنظيم قسم الصيدلة في مستشفى العدان حملة توعوية تحت شعار «دوائي في رمضان» تحت رعاية مدير المستشفى د.عبدالرحمن العنزي.

وبين العنزي ان مبنى الحوادث الجديد يضم عيادات لفلترة الحالات «Triage»، وغرف لفحص الحالات غير الحرجة، كما يضم عيادات للعظام، فضلا عن غرف اشعة، و٢٤ سريرا للملاحظة، موزعة على ١٢ رجال وأخرى للنساء.

وعن الحملة، اشاد العنزي برئيس قسم الصيدلية في مستشفى العدان الصيدلي حسين العنزي وفريق الصيدلية على ما يقومون به من جهود لتوعية المرضى والمراجعين بالمستشفى عن كيفية استخدامات الأدوية في شهر رمضان المبارك.

وبين ان التوعية الصحية تعد من اهم الطرق للحفاظ على الصحة العامة، لافتا الى ان مستشفى العدان مستمر في اقامة الحملات التوعوية بمختلف الأمور الطبية.

بدوره، اعلن رئيس قسم الصيدلية في مستشفى العدان الصيدلي حسين العنزي عن تطبيق «الصيدلية الالكترونية» في صيدلية العيادات الخارجية بالمستشفى، مشيرا الى ان العمل جار على قدم وساق لتطبيقه بكافة انحاء وأقسام المستشفى قريبا بتوجيه من وزير الصحة د.جمال الحربي.

وبين انه تم ادخال احدث الاجهزة بالصرف الآلي للأدوية لتطبيق «الصيدلية الالكترونية» مع ربطها بنظام متكامل يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمريض وتاريخ العلاج بما يضمن ضبط الأدوية الواردة من ادارة المستودعات الطبية والتي تصرف للمرضى.

وأوضح ان تطبيق «الصيدلية الالكترونية» ينظم عمليات جرد الأدوية، علاوة على التنبيه على الكميات وتاريخ صلاحيتها والتداخلات الدوائية بين الأدوية مما يساهم في تقليل الهدر في الدواء ومنع تكرار الصرف للمريض ذاته.

وعن الحملة، قال العنزي: ان تنظيم قسم الصيدلة في مستشفى العدان حملة توعوية تحت شعار «دوائي في رمضان» جاء حرصا من القسم على اهمية دور الصيادلة في توعية المرضى والمراجعين للمستشفى حول كيفية استخدام الأدوية في شهر رمضان المبارك، خاصة توعية المرضى اصحاب الامراض المزمنة مثل السكر - الربو، بالاضافة الى أدوية الصرع والقلب، وغيرها من الأدوية الاخرى.

وذكر ان الحملة تقوم بالرد على الاسئلة والاستفسارات الشائعة من المرضى عن استخدام الأدوية في شهر رمضان، فضلا عن ان الحملة قامت بتوزيع البروشورات التوعوية للمرضى فيما يخص الأدوية، مبينا ان الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي ينظمها قسم الصيدلية في مستشفى العدان.

واشار العنزي الى ان الحملة التوعوية تضمنت اجراء فحوصات طبية للمرضى والمراجعين بمستشفى العدان مثل فحص «السكر»، مشيدا بدعم مدير مستشفى العدان د.عبدالرحمن العنزي لتذليله كل العقبات من امامنا، شاكرا فريق رعاية المرضى بقسم الصيدلية بالمستشفى على ما قدموه لإنجاح الحملة التوعوية.