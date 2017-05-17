أسامة أبوالسعود

أكد الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية خليف الأذينة أن مساكن حجاج الكويت في مكة المكرمة سليمة وتتوافر بها أنظمة الأمن والصحة والسلامة، فضلا عن مواقعها المتميزة.

وأضاف الأذينة الذي يشغل منصب رئيس بعثة الحج، في تصريح صحافي عقب عودته الى البلاد وترؤسه لجنة فحص مساكن الحجاج لهذا العام، ان اللجنة تأكدت من الاشتراطات المعمول بها وفق قانون الحج ولائحته التنفيذية «التي تعد أكثر حرصا وتشددا من الاشتراطات السابقة».

وذكر ان موظفي مكتب شؤون الحج في الوزارة شاركوا على هامش الزيارة في ورشة عمل نظمتها وزارة الحج والعمرة السعودية حول المسار الإلكتروني للحجاج لإطلاعهم على كل ما هو جديد في هذا الشأن.

وبين انه تم خلال الورشة استعراض آخر التطورات التي تم استحداثها في المسار الإلكتروني وشرحها بالتفصيل للحضور.

وأفاد بأنه قام خلال وجوده في مكة المكرمة بعدة زيارات للجهات المختصة بشؤون الحج مثل مؤسسة الطوافة لحجاج الدول العربية ومكتب الوكلاء الموحد بهدف الوقوف على آخر المستجدات.

ولفت إلى أنه تم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقيات وترتيبات خاصة بموسم الحج، إضافة إلى إبرام عقود الخدمات المقدمة لحجاج الكويت، والتأكد من جودة هذه الخدمات ليتسنى للحجاج التفرغ لأداء المناسك على الوجه الأكمل.

وقال إنه اجتمع مع وزير الحج والعمرة السعودي د.محمد صالح بنتن، إذ تم استعراض العديد من القضايا المتعلقة بموسم الحج المقبل.

وتقدم الأذينة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية على ما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن عموما وحجاج الكويت خصوصا، متمنيا ان يحقق الحج هذا العام نجاحا كبيرا، وأن يكون متميزا كما في السنوات السابقة.