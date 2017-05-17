أسامة أبو السعود

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إتمامها كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لاسيما المساجد باعتبارها مركز إشعاع إيماني وثقافي، فضلا عن كونها دورا للعبادة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة د.وليد الشعيب في تصريح صحافي إنه تم عمل صيانة لجميع المساجد وتجهيزها لجموع المصلين وتهيئتها لتحقيق الأهداف الإيمانية والعلمية والثقافية والاجتماعية طيلة أيام الشهر الفضيل.

وأضاف الشعيب ان مشروع «المعتكفات الرمضانية» سيقام هذا العام في 35 مسجدا تم تحديدها بالمحافظات الست وفق ضوابط ومعايير متفق عليها لإحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بما يوفر الأجواء الإيمانية والأخوية بين المصلين.

وأوضح انه تم اختيار 26 مسجدا واعتمادها كمراكز رمضانية تقام فيها جميع الأنشطة والمشاريع طوال الشهر الفضيل لتميزها من حيث الموقع وكثافة أعداد المصلين، إذ يستعان فيها بقراء متميزين من داخل وخارج الكويت لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام وموزعة على محافظات الكويت الست.

وذكر انه تم اختيار قراء ممن يشغلون الوظائف الدينية التابعة لقطاع المساجد والقراء الكويتيين المتميزين لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في عدد من المساجد تم تحديدها بالتنسيق مع الإدارات في المحافظات الست.

ولفت إلى انه سيتم أيضا استضافة عدد من مشاهير القراء لعدد محدود من الأيام على مدار الشهر الفضيل في بعض المحافظات، مبينا ان اختيار القراء من الداخل والخارج تم بانتقاء الأفضل ممن رشحتهم إدارات المساجد وفق ضوابط ومعايير وضعت لهذا الغرض.

وأفاد الشعيب بأن مشروع الاستضافات الخارجية سيتضمن هذا العام مجموعة من العلماء والدعاة من خارج البلاد لإلقاء مجموعة من المحاضرات في مساجد الكويت.

وبين انه تم فتح باب التطوع لغير العاملين بالوظائف الدينية بالوزارة الذين يرغبون بإمامة المصلين بالمساجد خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك بعد إخضاعهم للجنة اختبارات بكل إدارة من إدارات المساجد بالمحافظات الست تجيز المتقدم بحسن التلاوة وطيب الصوت.

وأكد استمرار التعاون المثمر بين قطاع المساجد والجمعيات والهيئات الخيرية من خلال تنفيذ مشروع ولائم الإفطار في عدد من المساجد عبر جهات حكومية وأخرى أهلية تتمثل في الجمعيات الخيرية في البلاد.

وحول الأنشطة الثقافية خلال شهر رمضان المبارك، أوضح الشعيب انها ستنفذ وفق الخطة التي أعدتها إدارات المساجد بهذا الخصوص إذ تتنوع بين الخواطر الإيمانية والمحاضرات العامة والأسابيع الثقافية ودروس التثقيف الشرعي ودروس تربوية وإيمانية والمجالس الفقهية والمسابقات الثقافية ومجموعة من الإصدارات بين مقروء ومسموع.

وبين ان العمل في هذه الغرفة سيكون على فترتين صباحية ومسائية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، موضحا انه تم اعتماد فرق طوارئ للصيانة لعمل وإنجاز الصيانة اللازمة بأسرع وقت خلال الشهر الفضيل.