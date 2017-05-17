أسامة أبوالسعود

أعلن المستشار الإعلامي لوزير والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الجناحي عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بمكتب وزير الأوقاف لاستقبال الشكاوى والاقتراحات خلال شهر رمضان المبارك واستمراره طوال السنة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير محمد الجبري.

وبين الجناحي ان التطبيق جاء ضمن استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لشهر رمضان المبارك ويستهدف التواصل مع جموع المصلين بشكل مباشر لحل أي إشكالية أو تقديم اقتراح حول خدمات المساجد وصيانتها وكذلك ما يتعلق بالأئمة والمؤذنين.

وقال الجناحي ان تصميم التطبيق الإلكتروني الذي عملت عليه إدارة نظم المعلومات وفر كل الخيارات عند تسجيل الشكوى أو المقترح ومنها كتابة رسالة نصية أو تسجيل صوتي أو رفع مادة فيديو وصورة، مضيفا ان التطبيق متوافر بالعناوين التالية للنظامين، لمستخدمي الآب ستور: (مكتب الوزير - Awqaf Kuwait) ولمستخدمي الأندرويد: (مكتب وزير الأوقاف -Ministry Awqaf and Islamic Affairs).