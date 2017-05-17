بشرى شعبان

اعلنت المتحدث الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أنه سيتم تقل ادارة العقود والمشاريع الحكومية وادارة تفتيش العمل الى المبنى الجديد الكائن في منطقة العقيلة مقابل الجيت مول، وبناء عليه سيتم وقف العمل وعدم استقبال المراجعين يوم الخميس 18 مايو الجاري بإدارة العقود والمشاريع الحكومية.

كما سيتم وقف العمل وعدم استقبال المراجعين يومي الخميس والأحد 18 و21 مايو الجاري بادارة تفتيش العمل.

وبينت المزيد أنه أيضا تم نقل ادارة علاقات العمل وقطاع اعتماد المهارة المهنية بكافة اداراته وهي ادارة أبحاث سوق العمل وادارة التطوير الاداري والتدريب وادارة المركز الوطني لمعلومات الصحة والسلامة المهنية وادارة اعتماد المهارة المهنية الى المبنى الجديد الكائن في منطقة أبوفطيرة قطعة 4 شارع 20 بجانب المخفر (مركز الضاحية).

من جانب آخر وعن ضوابط صرف الأعمال الممتازة بالهيئة قالت المزيد بأنها تشمل كل من حصل على تقدير امتياز فعلي ولم تشمل المنتدبين خارج الهيئة الى جهات أخرى والمنتدبين من جهات أخرى الى الهيئة كما لم تشمل الحاصلين على اعفاء طبي أو الحمل أو الرضاعة.