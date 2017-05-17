بشرى شعبان

قال أمين السر العام لنقابة العاملين بوزارة الشؤون فلاح الحداري ان اللجنة المشتركة للمطالب العمالية المشكلة بين النقابة والوزارة عقدت اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة د.مطر المطيري، وحضور رئيس النقابة وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد المطيري بدور النقابة وما يقوم به مجلس الإدارة من سعي متواصل وعمل دؤوب تجاه موظفي الوزارة.

وقال الحداري إن مجلس إدارة النقابة تلمس الجدية والاهتمام من رئيس اللجنة حول ما تم تناوله من موضوعات لصالح موظفي الوزارة ومنها على سبيل المثال اقتراح النقابة إعادة النظر في جميع كتب التظلمات (تقييم الكفاءة السنوي) المقدمة من موظفي الوزارة للجنة شؤون الموظفين، حيث تمت الموافقة عليها وأكد رئيس اللجنة انه ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة بعرض التظلمات على لجنة شؤون الموظفين مرة أخرى.

كما تمت الموافقة على طلب النقابة بشأن إدراج من لديهم إعفاء من البصمة أو من لديهم تخفيف عمل ضمن كشوف الإضافي عن السنة المالية 2017/2018م، على أن يتم إثبات الحضور ضمن الكشف الداخلي للإدارة.

وقال الحداري انه تم عرض مطلب النقابة بشأن إعادة النظر في تقديم طلب الإجازة لموظفي الوزارة إلي الشؤون الإدارية قبل موعد الإجازة بأسبوعين أو التمديد للإجازة.

حيث تمت الموافقة على هذا الطلب وذلك بإعطاء مدير إدارة الشؤون الإدارية حق النظر في الطلب المقدم من الموظفين باستثنائهم من التعميم حسب ظروف الموظف.

كما تم التباحث في الاقتراح المقدم من النقابة بأن يتم إعادة النظر في الموظفين حاملي شهادة الثانوية العامة الذين تم نقلهم من قطاع إلى قطاع في الوزارة ضمن كشوف النقل الأخيرة بأن يتم حصرهم وإعادتهم لإدارتهم السابقة، حيث تمت الموافقة من قبل رئيس اللجنة المشتركة للمطالب العمالية.

وعلى صعيد آخر، قال الحداري انه تم تشكيل لجنة من قبل النقابة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية للاستفسار عن بعض الأمور التي تخص الموظفين.