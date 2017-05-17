قام مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري بزيارة للاجئين والأيتام السوريين بالمملكة الأردنية الشقيقة حيث تكفل الجمعية ولجانها قرابة 3000 يتيم، ويتم تقديم الكفالات لهم يدا بيد، بصورة منتظمة وتبلغ قيمة الكفالة 15 دينارا شهريا وهذه الكفالة توفر لليتيم أبسط مقومات الحياة، وتساعده على استكمال تعليمه مما يجعله عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه.

وأضاف اننا حرصنا على القيام بهذه الزيارة لتقديم العون والدعم لأهلنا اللاجئين السوريين خاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، والنجاة الخيرية تعد واحدة من الجمعيات الكويتية الفاعلة التي لها بصمة جلية تجاه أهلنا في سورية حيث قدمت الجمعية مساعدات رائدة قريبة المدى مثل الإيواء والدواء والطعام والشراب وغيرها من ضروريات الحياة، وبعيدة المدى كإقامة مدارس تعليمية وتنفيذ برامج إنتاجية تحول الأسر من العوز إلى العطاء والإنتاج وتعزز لها سبل العيش الكريم مثل مشروع ماكينات الخياطة ومشروع مصنع الحلويات ومشروع ورش اللحام ومشروع عربات الأغذية وغيرها من وسائل الرزق الحلال.

واستشهد الكندري بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» فهذا دليل على فضل تفطير الصائم وعظيم ثوابه فمن خلال مبلغ بسيط جدا تستطيع أن تساهم في إفطار شخص لمدة 30 يوما وبذلك يكتب لك بإذن الله تعالى أجر هذا الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا فالله واسع عليم.

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