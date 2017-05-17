قال المدير العام لجمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية د. نبيل العون ان وفد واعضاء القافلة الـ35 التي سيرتها الجمعية الى جمهورية قرغيزسان افتتح عددا من المشاريع الخيرية متضمنة مسجدين ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم وبيوتا للارامل والايتام.

واضاف العون ان الجمعية اخذت على عاتقها التنفيذ الدقيق لرغبات المحسنين الكرام من حيث وقت التنفيذ ودقة وسلامة الاجراءات المتبعة وتسليم المشروع للمستفيدين بغية تحقيق الفائدة المرجوة.

واوضح العون ان الجمعية قامت خلال اليومين الثالث والرابع للقافلة بافتتاح مسجدين كبيرين احدهما في العاصمة (بشكيك) والآخر في مدينة (قرابولتا) إذ يتسع كل مسجد منهما لعدد 260 من المصلين شاملا المرافق ومركزا متكاملا لتحفيظ القرآن الكريم.

وذكر ان الإقبال على المسجدين «كان كبيرا جدا وامتلأت فصوله بالطلبة الراغبين في حفظ القرآن الكريم»، لافتا الى ان الوفد قام ايضا بافتتاح مركز آخر لتحفيظ القرآن الكريم في قرية اخرى من قرى العاصمة (بشكيك).

وافاد بأن وفد الجمعية قام بزيارة مسجد (أمير) في العاصمة (بشكيك) ووزع مئات السلال الغذائية والرمضانية المحتوية على المواد التموينية الكافية كمؤونة لشهر رمضان المبارك.

وقال العون ان الوفد قام ايضا بافتتاح خمسة بيوت للارامل والايتام والاسر المشردة مؤكدا حرص الجمعية واهتمامها البالغ بدعم الشرائح الضعيفة.

واضاف ان الوفد افتتح ايضا مشغلا وقفيا متكاملا للحياكة على نفقة محسنين من الكويت بهدف تأهيل النساء بمهنة وحرفة تمكنهن من اعالة انسفهن فضلا عن زيارة مدرسة عثمان بن عفان في مدينة قرابولتا حيث التقوا طاقمها التدريسي وخص أبناء هذه المدرسة بعدد 200 وجبة افطار يومية لطلبة وطالبات المدرسة طيلة شهر رمضان الكريم.

وناشد العون المحسنين الكرام مد يد العون للمحتاجين عبر التبرع لجمعية السلام وبرامجها ومشاريعها التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتوفير المعيشة الكريمة لهم.

يذكر ان جمعية السلام قامت خلال السنوات السبع الاخيرة ببناء 230 مسجدا في مختلف قرى قرغيزستان وقامت بحفر اكثر من 3900 بئر ماء سطحية وارتوازية فضلا عن العديد من المشاريع الخيرية.