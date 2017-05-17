يعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الستين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم من كل الكويت والأردن، والسعودية، والعراق، وجمهورية القمر المتحدة، وموريتانيا وقطر.

وأكد بيان صحافي أصدرته الجامعة العربية أهمية الاجتماع كونه يأتي في وقت حساس تبذل فيه الدول العربية جهودا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى محاربة الفساد ودعم العدالة الجنائية في الدول العربية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيناقش العديد من البنود المهمة ويأتي في مقدمتها تطوير وتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون القضائي من خلال إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأيضا إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.

كما يناقش الاجتماع بنودا حول مكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، ومشروع بروتوكول عربي حول الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.