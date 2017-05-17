خرجت كلية القيادة والأركان المشتركة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية امس عددا من الضباط الكويتيين وذلك ضمن الدفعة الـ 26 من خريجي الكلية.

جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي حضره نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسفيرنا لدى الإمارات صلاح البعيجان والملحق العسكري العقيد يوسف بوقمبر.

وقال العقيد يوسف بوقمبر في تصريح لـ«كونا» عقب مشاركته في حفل التخريج ان عدد الضباط الذين أنهوا بنجاح دورة القيادة والأركان يبلغ ثلاثة ضباط، موضحا ان الدورة تعتبر من أرقى واهم الدورات العسكرية على مستوى المنطقة.

واعرب بوقمبر عن اعتزازه بالمستوى العالي الذي اظهره الضباط الكويتيون خلال الدورة التي استمرت لمدة عام واحد، مؤكدا حرص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ودعم رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر لمشاركة الضباط الكويتيين في مثل تلك الدورات من أجل اكتساب المزيد من الخبرات العسكرية.

وبين بوقمبر ان الكويت ممثلة بوزارة الدفاع تشارك دائما بدورات القيادة والأركان العسكرية الخليجية من أجل تبادل الخبرات بين الضباط الكويتيين ونظرائهم من دول الخليج الشقيقة بما يعكس متانة التعاون والشراكة في المجال العسكري الخليجي.

يذكر ان الضباط الذين تم تخرجهم هم: المقدم ناصر الشعلان، والمقدم عبدالعزيز المفرج، والمقدم حمود السمار.

وقام راعي الحفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الضباط الخريجين بحضور عدد من سفراء الدول المشاركة في الدورة، إضافة الى أهالي الخريجين.