دارين العلي

اصدر وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق تعلميات مباشرة الى العاملين في ادارة التمديدات الكهربائية بتبسيط الاجراءات امام المراجعين والحد من البيروقراطية لتسهيل وتسريع العمل.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المرزوق الى الادارة في منطقة صبحان برفقة الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع م. جاسم اللنقاوي للاطلاع على سير العمل بالادارة والربط الالكتروني فيما بين الادارة وبلدية الكويت فيما يتعلق بإنهاء معاملات المراجعين الخاصة بإيصال التيار الكهربائي ومدى تعاون المكاتب الاستشارية بالاشتراطات واللوائح التي حددتها الوزارة لايصال التيار الكهربائي.

وشدد على ضرورة اتباع الآليات الجديدة والوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها نظام الخرائط الالكترونية لاختصار الدورة المستندية والتسهيل على المراجعين الراغبين في ايصال التيار الكهربائي تلك المهمة الاساسية للادارة التمديدات التابعة لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية في الوزارة، كما وجه بتوفير شاشات وكمبيوترات للمهندسين والمهندسات لتسهيل مهامهم بسهولة ويسر، بالاضافة الى توفير مظلات للسيارات واي خدمات اخرى للمبنى.

يذكر ان الموظفات في تلك الادارة كن قد قدمن شكوى منذ اسبوعين بسبب سوء الخدمات اللوجستية وعدم مناسبتها للقيام بالعمل وخصوصا فيما يتعلق بالمدخل الرئيسي للادارة.